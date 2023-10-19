Национальный лидер представляет Туркменистан на Международном форуме сотрудничества «Один Пояс, Один Путь» в Китае

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Национальный лидер туркменского народа и председатель Халк маслахаты Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов возглавил многочисленную делегацию страны на третьем саммите “Пояса и пути” (BRF-2023) в Пекине. Его сопровождала супруга, госпожа Огульгерек Бердымухамедова.

Выступление Аркадага Бердымухамедова на Международном Форуме сотрудничества «Пояс и путь»

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы и члены делегаций!

Прежде всего, позвольте выразить благодарность Председателю Китайской Народной Республики, уважаемому Си Цзиньпину за инициативу созыва Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», его прекрасную организацию, радушие и гостеприимство.

Проведение этой встречи является событием в высшей степени актуальным и востребованным. Реалии последнего времени – пандемия, нарастание нестабильности, снижение доверия и предсказуемости негативно повлияли на глобальную экономическую активность, повлекли за собой проблемы во взаимосвязанности, снизили степень эффективности реализации планов и программ в сфере устойчивого развития.

Для преодоления этих негативных факторов требуется объединение усилий государств и международных институтов, их солидарность в деле утверждения созидательной и конструктивной повестки, опирающейся на добрую волю, ответственность и дальновидность.

С этой точки зрения по содержанию туркменская стратегия «Возрождение Великого Шёлкового пути» отвечает представлениям Туркменистана о будущем геоэкономического ландшафта Евразии, а также соответствует содержанию стратегии Китая «Один пояс, один путь», где главными принципами выступают равноправие, учёт и признание интересов партнёров, взаимная выгода, уважение многообразия культурных и духовных ценностей. Важными элементами туркменского подхода являются деполитизация сотрудничества, уход от однобокости энергетических и транспортных потоков в пользу их диверсификации и доступности для широкого международного участия.

Опора на богатейший исторический опыт дружбы и добрососедства между туркменским и китайским народами, наличие сегодня объективных взаимных интересов позволяют Туркменистану и Китаю успешно наращивать партнёрство в контексте реализации этих двух стратегий, их сопряжения и взаимной дополняемости. Обе они призваны дать мощный стимул экономическому развитию в Евразии, объединяя пространства от Тихого до Атлантического океана на современных критериях, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса, содействуя решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов.

Ярким примером такого подхода служит туркмено-китайское энергетическое партнёрство.

Ввод в строй в 2009 году газопровода из Туркменистана в Китай положил начало формированию новой архитектуры отношений в энергетической сфере на континенте, открыл перспективы подключения к проекту других государств на взаимовыгодной и равноправной основе.

В той же логике идёт реализация другого крупнейшего международного проекта – газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Сегодня мы работаем над расширением географии и объёмов международных поставок туркменского природного газа и электроэнергии. Заложены линии электропередачи и оптико-волоконной связи из Туркменистана в Афганистан и Пакистан. В повестке сотрудничества в этих сегментах – ещё ряд крупных проектов.

Другое важное направление – транспорт. В настоящее время наша страна совместно с партнёрами создаёт разветвлённую сеть транспортной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток–Запад и Север–Юг.

В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. Это представляется особенно актуальным в связи с реализацией в Туркменистане крупных национальных проектов в транспортной и коммуникационной сферах, созданием новой портовой инфраструктуры на Каспийском море.

В частности, речь идёт о транспортном коридоре из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток.

Этот коридор может быть использован и в обратном направлении – в Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Южной Азии.

Наши усилия направлены на полное раскрытие потенциала трансконтинентальных перевозок всеми видами транспорта, включая железные и автомобильные дороги, авиасообщение, создание логистических терминалов в узловых пунктах, одним из которых может стать Международный морской порт Туркменбаши. Готовы предоставить его мощности для использования в интересах партнёров.

Всё большую актуальность обретает согласованная транспортная дипломатия, направленная на консолидацию общих усилий в вопросах повышения эффективности международных коридоров и логистических систем.

Нужно сказать, что Туркменистан, являясь одним из инициаторов глобального диалога в области устойчивого транспорта, на протяжении многих лет предпринимает последовательные практические шаги в этом направлении.

Настойчивая, целенаправленная работа Туркменистана ознаменовалась принятием Генеральной Ассамблеей только за последние годы шести резолюций в области транспорта, инициированных нашей страной.

И здесь хотел бы подчеркнуть: транспортная стратегия Туркменистана идёт в ногу с современными тенденциями и объективными потребностями мировой экономики. И потому, убеждён, отвечает интересам большинства государств, заинтересованных в создании эффективной, стабильной и справедливой системы в этой ключевой сфере.

Одной из приоритетных задач международного сотрудничества Туркменистана является достижение разумного баланса между производственной деятельностью и охраной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности.

На этом основано наше понимание сути и смысла «Зелёного Шёлкового пути».

В данном контексте полагаем, что предложение Туркменистана об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, – логичный и своевременный шаг.

Готовы предоставить для работы Центра все необходимые технические и организационные условия в столице нашей страны – городе Ашхабад.

Органичной частью экологической стратегии Туркменистана также выступает снижение и искоренение негативных последствий выбросов углекислого газа и метана в атмосферу. Речь в первую очередь идёт о поэтапном переходе к внедрению и использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, особенно в сферах энергетики, промышленности и транспорта.

Также наша страна активно проводит международную кооперацию в области водородной энергии.

Считаем эти шаги Туркменистана важным практическим вкладом в создание «зелёных коридоров» сотрудничества, в том числе в рамках стратегий «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь»

Уважаемые участники!

Взаимосвязанность в экономике, международный обмен технологиями, опытом, навыками и методиками являются объективными тенденциями мирового развития. Они предполагают более тесную кооперацию в производстве, создание интеграционных технологических и цифровых платформ, совместных коммуникационных систем.

Всё это призвано сформировать целостную и устойчивую логистику сотрудничества в глобальном масштабе. Причём не только в техническом смысле.

Сегодня, на наш взгляд, востребовано понятие политической логистики. Вижу её как многоуровневую систему взаимодействия государств, разделяющих представления и перспективы экономического развития и сотрудничества, свободного от политизации и идеологических клише, основанного на равенстве, взаимном уважении и учёте интересов друг друга.

Уважаемые главы и члены делегаций!

Не сомневаюсь, что нынешний представительный и авторитетный форум, на котором собрались посланцы десятков государств, обладающих огромным потенциалом, способен придать должные импульсы этому процессу и достижению поставленных целей.

Благодарю за внимание и желаю успешной работы!

Церемония приветствия участников форума и семейное фото

Как сообщалось ранее, 17 октября 2023 года, в первый день визита, Аркадаг и его супруга отправились в Большой зал Народного собрания Китая, где состоялась церемония официального приветствия высоких гостей. Здесь состоялась церемония фотографирования Общенационального лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с супругой Огульгерек Бердымухамедовой и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с супругой Пэн Лиюань.

Затем в конференц-зале “Тайвань” состоялась церемония семейного фотографирования глав делегаций и членов их семей.

В Золотом зале в честь высоких гостей и членов их семей от имени Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был дан официальный ужин, во время которого состоялись культурные выступления представителей Китайской Народной Республики.

Встреча Аркадага Бердымухамедова с первым заместителем премьер-министра Государственного совета Китая

18 октября 2023 года Аркадаг провел встречу с первым заместителем Премьер-министра Государственного Совета Китайской Народной Республики, членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Дином Сюэсяном.

В ходе переговоров стороны отметили близость или совпадение взглядов двух государств по актуальным вопросам мировой повестки дня, что способствует налаживанию доверительного диалога, отвечающего взаимным интересам.

Среди приоритетных направлений двустороннего сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы, промышленность, сельское хозяйство и другие.

Стороны также обсудили вопросы развития партнерства между парламентами двух стран и активизации культурно-гуманитарного взаимодействия.

В Пекине обсуждено партнерство Туркменистана и Китая в области образования

Вице-премьер Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов и министр образования Китая Хуай Цзиньпэн провели встречу во вторник в Пекине на полях Третьего международного форума “Пояс и путь”.

Хуай Цзиньпэн высоко оценил прагматичное сотрудничество, выстроенное Китаем и Туркменистаном в различных областях образовательной сферы за последние годы, а также рассказал о последних достижениях КНР в этой области.

Министр выразил уверенность в том, что обе стороны совместными усилиями запустят новый механизм многоуровневого сотрудничества и создадут новые модели и форматы взаимодействия, в том числе в рамках ЮНЕСКО, и выведут китайско-туркменский диалог в области образования на новый уровень.

Аманнепесов также заявил, что Туркменистан готов к дальнейшему укреплению практического партнерства с Китаем как в области университетских обменов, молодежной политики, подготовки научных и инженерных талантов, так и на таком актуальном направлении, как цифровое образование, сообщает China Education Online.

Жена Аркадага посетила Национальный музей искусств и ремесел Китая

Супруга Аркадага приняла участие в культурных мероприятиях, в том числе посетила Национальный музей искусств и ремесел.

Здесь почетные гости вместе с госпожой Пэн Лиюань ознакомились с экспонатами, представленными в зале под названием «Слияние четырех морей».

В зале заиграла мелодия на национальном музыкальном инструменте – бяньчжуне. Это набор колокольчиков разных размеров, которые крепятся на деревянных рамах.

Представители иностранных делегаций прослушали «а капеллу» в исполнении китайского детского этнографического ансамбля “Дон”.

Супруга Президента Китайской Народной Республики Пэн Лиюань пригласила первых леди зарубежных стран и супруг глав делегаций совместно посмотреть спектакль Пекинской оперы.

Туркменские изделия ручной работы представлены в Музее женщин и детей Китая

Супруга Аркадага приняла участие в открытии выставки туркменских изделий ручной работы в Музее женщин и детей Китая.

Здесь она провела беседу с заместителем председателя Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ.

В ходе беседы было подчеркнуто, что туркменское ковровое искусство является неотъемлемой частью бесценного наследия туркмен.

В продолжение беседы, акцент был сделан на вопросах воспитания и развития трудовых навыков у подрастающего поколения.

С участием почетного гостя и миссис Шэнь Юэюэ, состоялось открытие Национальной выставки, посвященной туркменским коврам и изделиям ручной работы, представляющей во всей полноте виды национального декоративно-прикладного искусства и творчества, народные промысла. Выставка стала наглядным свидетельством многогранного творческого таланта туркмен.

Выставка состоит из трех разделов: 1 – шерстяные ковры и ковроткачество, 2 – шелковые ковры, 3 – кетени – национальная вышивка и ткани.

Во время мероприятия внучка Героя-Аркадаг мастерски продемонстрировала посетителям выставки способ плетения аладжи.

Региональные аналитики встречаются в Пекине

На полях Международного форума сотрудничества Пояса и Пути 2023 региональные аналитики собрались в Пекине, чтобы обсудить текущие вопросы торговых отношений азиатского континента, связей между населением, обмена аналитическими центрами, чистого Шелкового пути, регионального сотрудничества и взаимодействия по морским проектам.

Туркменистан представили на встречи директор Научного центра стратегических исследований МИД Туркменистана Шири Шириев и аналитик центра Довлетмырат Мамедов.

Форум проходит с 17 по 26 октября 2023 года. /// nCa, 19 октября 2023 года [некоторые части репортажа взяты из туркменских и китайских СМИ. Источник фото – туркменские и китайские СМИ]

Arkadag, Turkmenistan, BRF 2023