Китай и Туркменистан заявляют о приверженности развитию энергетического сотрудничества

Китай и Туркменистан в понедельник заявили о намерении углублять сотрудничество в области энергетики и продвигать двусторонние отношения.

Вице-премьер Китая Дин Сюэсян встретился с делегацией Туркменистана высокого уровня в Пекине в понедельник, 16 октября, на полях третьего форума международного сотрудничества “Пояс и путь”.

На встрече присутствовали члены туркменской делегации – советник Президента Туркменистана Аширгулы Беглиев, вице-премьер Ходжамырад Гердимырадов и государственный министр, председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев.

Дин, также член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заявил, что Китай готов сотрудничать с Туркменистаном для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами государств, углубления сотрудничества в области энергетики и дальнейшего продвижения двусторонних отношений, говорится в пресс-релизе Государственного совета КНР.

В свою очередь, туркменская делегация отметила плодотворность газового сотрудничества между Туркменистаном и Китаем, добавив, что Туркменистан готов продолжать углублять двустороннее сотрудничество в области энергетики и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами. ///nCa, 17 октября 2023 г. (Фото – Синьхуа)