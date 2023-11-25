300-летие Махтумкули будет отпраздновано совместно с ЮНЕСКО

21 ноября 2023 года в рамках пленарного заседания 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята Резолюция, в соответствии с которой «300-летие Махтумкули Фраги» внесено в список памятных дат, которые будут отмечаться совместно с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах.

Об этом на заседании Кабинета министров в пятницу, 24 ноября, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Резолюция была инициирована Туркменистаном.

Вошедшее в сокровищницу мировой литературы ценное литературное наследие великого мыслителя и поэта Востока Махтумкули Фраги является достоянием Туркменистана, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Принятие на международном уровне этой Резолюции – ещё одно подтверждение признания внесённого выдающимся мастером слова вклада в общечеловеческую культуру. ///nCa, 25 ноября 2023 г.