News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » 300-летие Махтумкули будет отпраздновано совместно с ЮНЕСКО

300-летие Махтумкули будет отпраздновано совместно с ЮНЕСКО

By

21 ноября 2023 года в рамках пленарного заседания 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята Резолюция, в соответствии с которой «300-летие Махтумкули Фраги» внесено в список памятных дат, которые будут отмечаться совместно с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах.

Об этом на заседании Кабинета министров в пятницу, 24 ноября, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Резолюция была инициирована Туркменистаном.

Вошедшее в сокровищницу мировой литературы ценное литературное наследие великого мыслителя и поэта Востока Махтумкули Фраги является достоянием Туркменистана, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Принятие на международном уровне этой Резолюции – ещё одно подтверждение признания внесённого выдающимся мастером слова вклада в общечеловеческую культуру. ///nCa, 25 ноября 2023 г.

 

Related posts:

  1. Коллекция рукописей Махтумкули Фраги включена в Международный реестр «Память мира» ЮНЕСКО
  2. Молодежная организация имени Махтумкули – официальный член Глобального Молодежного Сообщества ЮНЕСКО
  3. Туркменистан отмечает 30-летие своего вступления в ЮНЕСКО
  4. В Туркменистане прошел форум по случаю присоединения Молодежной организации к Глобальному Молодежному Сообществу ЮНЕСКО
  5. Туркменские ученые обнаружили рукописные источники о творчестве Махтумкули Фраги в Венгрии
  6. В ТЮРКСОЙ состоялась конференция к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги
  7. В Кыргызстане состоялся премьерный показ спектакля «Фраги»
  8. 2024 год объявлен в тюркском мире годом Махтумкули, а город Аннау станет его культурной столицей
  9. Румыния знакомится с туркменской культурой и творчеством Махтумкули
  10. Аркадаг Бердымухамедов проинспектировал ход строительства культурно-паркового комплекса Махтумкули в Ашхабаде – его открытие состоится в 2024 году
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan