Таможенники Туркменистана, Азербайджана и Турции приступают к созданию Совместной консультативной группы по транспорту

23 ноября 2023 года по видеосвязи состоялась трёхсторонняя встреча представителей Государственной таможенной службы Туркменистана, Государственного таможенного комитета Азербайджана и Министерства торговли Турции.

Данная встреча организована по инициативе Государственной таможенной службы Туркменистана в целях реализации трехстороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании о создании Совместной консультативной группы по таможенному сотрудничеству.

В ходе встречи Стороны договорились в ближайшее время обменяться информацией о членах Совместной консультативной группы, определили место и время проведения первого заседания Совместной группы, а также обсудили вопрос организации взаимного обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Сторон, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Вышеупомянутый меморандум был подписан 14 декабря 2022 года в городе Туркменбаши во время трехстороннего саммита. Целью документа является упрощение таможенных процедур для ускоренного перемещения товаров между государствами Сторон, взаимный обмен информацией, создание условий, способствующих развитию взаимной торговли. ///nCa, 24 ноября 2023 г.