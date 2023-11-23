Туркмено-Турецкое сотрудничество на страницах турецкой прессы

Сегодня осуществляя тесное взаимодействие на мировой арене, Туркменистан и Турция демонстрируют схожие или во многом близкие позиции по текущим региональным и глобальным вопросам. Сотрудничество в гуманитарной сфере осознано в мире как важный инструмент поддержания взаимопонимания народов, создания благоприятного климата для их политического и экономического взаимодействия.

В этом контексте нынешний высокий уровень взаимодействия между Туркменистаном и Турецкой Республикой достигнут благодаря неуклонно нарастающему встречному стремлению двух братских государств к углублению искреннего и доверительного диалога, наполнению его новым содержанием в духе времени и прогрессивных перемен.

Подтверждением этих слов стал прошедший 25-26 октября текущего года официальный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию. В Анкаре глава туркменского государства принял участие в открытии Туркмено-Турецкого бизнес-форума и провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых были подписаны

13 документов в различных областях.

Важно отметить, что специальный выпуск международного журнала «İşindetayı» был посвящен официальному визиту Президента Туркменистана в Турцию и итогам состоявшихся в рамках визита переговорам глав двух государств. Также, визит главы Туркменистана был широко освящен авторитетными изданиями Турции такими как, «Anadolu Ajansı», «TRT Haber», «CNN Türk», «Pusula», «Haber» и многими другими.

В турецких изданиях рассказывается об истории независимости Туркменистана, масштабных достижениях в политике, экономике, социальной и правовой сферах, науке и культуре. В изданиях дружественной страны опубликованы статьи о перспективах развития взаимовыгодных связей Туркменистана с Турецкой Республикой.

Помимо этого, приводится обширная информация о прошедших переговорах в рамках визита в Турцию. Вниманию читательской аудитории предлагаются материалы о выдвинутых в ходе Туркмено-Турецкого бизнес-форума инициативах Президента Туркменистана.

Выход в свет этих специальных популярных Турецких изданий стал очередным подтверждением всевозрастающего интереса турецкого сообщества к Туркменистану – стране больших возможностей, обладающей как богатейшим ресурсным и экономическим потенциалом, так и уникальным историко-культурным наследием. ///МИД Туркменистана, 23 ноября 2023 г.