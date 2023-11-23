News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Пакистан приветствует участие России в проекте газопровода ТАПИ и стремится увеличить импорт российской нефти

Пакистан приветствует участие России в проекте газопровода ТАПИ и стремится увеличить импорт российской нефти

By

В недавнем интервью ТАСС новоназначенный посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали выразил поддержку страны участию России в проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

“Наша страна имеет дефицит в энергоресурсах. В мечтах Пакистана подключиться к [проектам] Центральной Азии, Афганистана и других. У нас нет никаких возражений против участия России в ТАПИ в любой форме, в которой она могла бы участвовать. У нас нет никаких проблем с этим, и мы хотели бы приветствовать все, что приносит процветание и благополучие нашей стране и всему региону в целом”, – сказал он.

Что касается газопровода “Пакистанский поток”, посол Джамали подтвердил, что обсуждение проекта с Москвой продолжается.

Хотя переговоры находятся на продвинутой стадии, точные сроки строительства трубопровода еще предстоит определить.

Страны подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода Север-Юг в 2015 году. Его протяженность составит 1100 км, а пропускная способность – до 12,4 млрд кубометров в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного природного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там должны быть построены электростанции, работающие на сжиженном газе.

В энергетическом секторе Пакистан стремится расширить импорт нефти из России.

Как заявил Посол, заинтересован в заключении долгосрочных контрактов с Москвой, при этом изначально Пакистан хотел бы закупать до 10% от общего потребления нефти. Потенциально эта цифра может увеличиться до 30%.

В июне 2023 года была осуществлена первая поставка российской нефти в Пакистан в объеме   100000 тонн.  ///nCa, 23 ноября 2023 г.

 

Related posts:

  1. Проект ТАПИ в реализации – Пакистан и Туркменистан договорились ускорить строительство газопровода
  2. Россия заявила о желании участвовать в строительстве и эксплуатации газопровода ТАПИ
  3. Участие ИБР в проекте ТАПИ – позитивные предвестник для региона
  4. Россия готова принять участие в газопроводном проекте ТАПИ в Афганистане и Пакистане
  5. Афганистан готов к старту работ по проекту газопровода ТАПИ
  6. Посол Мовламов: Пакистан – стратегический партнер по реализации проекта ТАПИ
  7. План совместной реализации проекта газопровода ТАПИ – ключевые моменты
  8. ТАПИ может обеспечить транзит казахстанского газа в Пакистан
  9. Реалии превращения ТАПИ в концепцию Центральная Азия-Пакистан-Выход к открытым морям – Часть вторая
  10. Координатор премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и промышленности подчеркивает важность проектов TAП и ТАПИ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan