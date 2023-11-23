Пакистан приветствует участие России в проекте газопровода ТАПИ и стремится увеличить импорт российской нефти

В недавнем интервью ТАСС новоназначенный посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали выразил поддержку страны участию России в проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

“Наша страна имеет дефицит в энергоресурсах. В мечтах Пакистана подключиться к [проектам] Центральной Азии, Афганистана и других. У нас нет никаких возражений против участия России в ТАПИ в любой форме, в которой она могла бы участвовать. У нас нет никаких проблем с этим, и мы хотели бы приветствовать все, что приносит процветание и благополучие нашей стране и всему региону в целом”, – сказал он.

Что касается газопровода “Пакистанский поток”, посол Джамали подтвердил, что обсуждение проекта с Москвой продолжается.

Хотя переговоры находятся на продвинутой стадии, точные сроки строительства трубопровода еще предстоит определить.

Страны подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода Север-Юг в 2015 году. Его протяженность составит 1100 км, а пропускная способность – до 12,4 млрд кубометров в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного природного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там должны быть построены электростанции, работающие на сжиженном газе.

В энергетическом секторе Пакистан стремится расширить импорт нефти из России.

Как заявил Посол, заинтересован в заключении долгосрочных контрактов с Москвой, при этом изначально Пакистан хотел бы закупать до 10% от общего потребления нефти. Потенциально эта цифра может увеличиться до 30%.

В июне 2023 года была осуществлена первая поставка российской нефти в Пакистан в объеме 100000 тонн. ///nCa, 23 ноября 2023 г.