News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Мощный приток газа получен на крупнейшем месторождении Туркменистана

Мощный приток газа получен на крупнейшем месторождении Туркменистана

By

На одном из крупнейших газовых месторождений Туркменистана «Гылкыныш» получен промышленный приток природного газа.

Специалисты Марыйской нефтегазоразведочной экспедиции «Marynebitgazgözleg» пробурили скважину на глубину 4590 метров. В результате взрывных работ в пластах на глубине в промежутке от 4527 до 4315 метров бурильщики получили новый газовый поток, сообщает газета «Туркменистан».

По подсчетам экспертов, ежесуточный дебит добывающей скважины составляет более 1,7 млн.кубометров природного газа.

При бурении и строительстве скважины широко использовались обсадные и насосно-компрессорные трубы японской компании «Sumitomo», а также высокотехнологичное подземное оборудование американской компании.

Галкыныш – это уникальное углеводородное месторождение, которое является крупнейшим в мире месторождением газа на суше.

По данным, НИИ природного газа Государственного Концерна «Туркменгаз», в настоящее время осуществляется первый этап опытно-промышленного освоения месторождения Галкыныш, действующий фонд эксплуатационных скважин включает 51 скважину. Проектный дебит скважин составляет 1,5 млн.кубометров газа в сутки, а потенциальные возможности пласта позволяют длительное время эксплуатировать скважины с дебитом 2 млн.кубометров в сутки. ///nCa, 23 ноября 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. На крупнейшем месторождении Туркменистана получен промышленный приток газа
  2. На туркменском месторождении получен новый приток газа, качество которого соответствует международным стандартам
  3. Новый нефтегазовый приток получен в западном регионе Туркменистана
  4. OGT 2023: Валовая добыча газа на месторождении Галкыныш может достигнуть 200 млрд.кубометров газа в год
  5. OGT-2022: Разрабатывать гигантское месторождение Галкыныш можно 100 лет
  6. На месторождении «Галкыныш» введена в эксплуатацию очередная скважина
  7. В Туркменистане растет добыча углеводородов за счет новых промышленных притоков
  8. Президент Туркменистана принял участие в запуске строительства трех новых скважин на месторождении Галкыныш
  9. Туркменистан: Восточный Челекен демонстрирует рост добычи нефти и газа
  10. Месторождение Галкыныш: безграничные перспективы для международного партнёрства Туркменистана
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan