Мощный приток газа получен на крупнейшем месторождении Туркменистана

На одном из крупнейших газовых месторождений Туркменистана «Гылкыныш» получен промышленный приток природного газа.

Специалисты Марыйской нефтегазоразведочной экспедиции «Marynebitgazgözleg» пробурили скважину на глубину 4590 метров. В результате взрывных работ в пластах на глубине в промежутке от 4527 до 4315 метров бурильщики получили новый газовый поток, сообщает газета «Туркменистан».

По подсчетам экспертов, ежесуточный дебит добывающей скважины составляет более 1,7 млн.кубометров природного газа.

При бурении и строительстве скважины широко использовались обсадные и насосно-компрессорные трубы японской компании «Sumitomo», а также высокотехнологичное подземное оборудование американской компании.

Галкыныш – это уникальное углеводородное месторождение, которое является крупнейшим в мире месторождением газа на суше.

По данным, НИИ природного газа Государственного Концерна «Туркменгаз», в настоящее время осуществляется первый этап опытно-промышленного освоения месторождения Галкыныш, действующий фонд эксплуатационных скважин включает 51 скважину. Проектный дебит скважин составляет 1,5 млн.кубометров газа в сутки, а потенциальные возможности пласта позволяют длительное время эксплуатировать скважины с дебитом 2 млн.кубометров в сутки. ///nCa, 23 ноября 2023 г.