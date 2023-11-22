Центрально-Азиатские политики изучили успехи Грузии в области устойчивой энергетики и передовые практики Европейского Союза

Делегация в составе 16 высокопоставленных правительственных чиновников и экспертов энергетического сектора стран Центральной Азии (ЦА) по приглашению Европейского Союза (ЕС) посетила Грузию с ознакомительной поездкой по теме «Устойчивая энергетика на практике: успех Грузии и лучшие практики ЕС».

Организованная финансируемым ЕС проектом «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA)», ознакомительная поездка с 13 по 21 ноября 2023 г. продемонстрировала успешные реформы энергетического сектора Грузии, соответствующие политике ЕС и стандартам Энергетического сообщества.

В рамках Европейского зеленого курса государства-члены ЕС движутся к климатически нейтральной экономике. Чтобы гарантировать, что никто не останется позади, ЕС отдает приоритет справедливому и инклюзивному энергетическому переходу во всем мире и призывает к решительным действиям по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности. Грузия, в которой 70% электроэнергии производится из возобновляемых источников, является региональным лидером по использованию ВИЭ. Благодаря стратегическим реформам, связанным с интеграцией в ЕС, Грузия преобразовала свой энергетический сектор, обеспечив энергетическую безопасность и сделав свой энергетический сектор ключевым фактором региональной экономики. Более того, благодаря таким инициативам ЕС, как Глобальный портал, Грузия стремится стать нетто-экспортером электроэнергии в Европу.

Проект SECCA применил практико-ориентированный подход, чтобы связать встречи, посещения объектов, дискуссии и взаимодействия, организованные в рамках ознакомительной поездки, с потребностями и приоритетами участников.

«Кыргызстан и Грузия имеют много общего с точки зрения природы и гидроэнергетических ресурсов. Фонд зеленой энергетики был создан ровно год назад. При участии проекта Европейского Союза SECCA во время этой ознакомительной поездки мы подписали Меморандум о взаимопонимании с Грузинским фондом развития энергетики (GEDF) для установления сотрудничества и обмена опытом и лучшими практиками. Особый интерес для нас представляет опыт GEDF в выявлении перспективных малых гидроэнергетических проектов и поддержке их развития посредством предварительного технико-экономического обоснования и предварительной оценки воздействия на окружающую среду, а также в продвижении «зеленых» инвестиций», – заявил г-н Эмилбек Орозбаев, Директор Фонда зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

«Повышение энергоэффективности и диверсификация энергоснабжения за счет возобновляемых источников энергии являются национальными приоритетами для Узбекистана. Во время этой ознакомительной поездки принимающие организации предоставили исчерпывающую информацию о том, как Грузия решает проблему растущего спроса на энергию внутри страны и снижает зависимость от ископаемого топлива путем приведения политики в соответствие с политикой Европейского Союза и развития сектора возобновляемой энергетики. Есть много выводов, которые мы можем доработать и применить в наших странах», – заявил г-н Санджар Касимов, Главный специалист Департамента возобновляемой энергетики, энергоэффективности, и энергетического аудита Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Программа предоставила возможность для обширного обмена знаниями между участниками и местными экспертами из правительственных и неправительственных организаций, представителями частного сектора и инвесторами. Делегаты из стран Центральной Азии получили знания из первых рук об общей политике и правовой базе для продвижения устойчивой энергетики, комплексном энергетическом и климатическом планировании, практических аспектах продвижения энергоэффективности в зданиях и промышленности, разработке и реализации проектов, продвижении зеленых инвестиций, возобновляемых источниках энергии. энергетических аукционах и региональных сетях.

«Данная ознакомительная поездка согласуется с международными усилиями ЕС по продвижению политики устойчивой энергетики, сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности для достижения целей Парижского соглашения всеми странами-партнерами. Она подчеркивает важность международного сотрудничества в достижении справедливого энергетического перехода. Основными целями этой ознакомительной поездки были повышение потенциала национальных правительств, взаимный обмен знаниями и навыками, обзор практических аспектов разработки политики. Я надеюсь, что за эти дни мы достигли наших целей и продолжим наше сотрудничество в регионе», – подытожил г-н Паата Джанелидзе, руководитель группы экспертов SECCA. ///SECCA, 21 ноября 2023 г.