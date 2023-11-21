Казахстан и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству обсуждают водные проекты для Центральной Азии

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству прорабатывает почву для запуска второго этапа региональной программы Blue Peace Central Asia (BPCA).

Инициатива Blue Peace ссылается на водное сотрудничество между странами, секторами и поколениями, с целью формирования мира, стабильности и устойчивого развития. Проект Blue Peace Central Asia был запущен в 2014 году и его первая фаза продлиться до сентября 2024 года. Благодаря своему длительному присутствию в Центральной Азии, Швейцария в последние десятилетия активно поддерживает укрепление интегрированного управления водными ресурсами и расширение регионального водного сотрудничества.

Речь о втором этапе проекта шла на встрече министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова с Послом Швейцарии в Казахстане Салманом Балом и представителями программы BPCA.

Посол сообщил, что первая фаза BPCA близка к завершению, поэтому в данный момент представители программы посещают страны Центральной Азии, чтобы узнать, какие направления следует охватить в рамках второй фазы.

Кроме того, в Узбекистане запускается программа по гидрогеологическому прогнозированию, в которой принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа позволит отслеживать измерять водные потоки и расходы воды между странами Центральной Азии.

Представители Blue Peace Central Asia отметили, что их проект охватывает несколько направлений, в том числе:

укрепление региональных институтов управления водными ресурсами в рамках Международного фонда спасения Арала и реализуемой Всемирным банком Водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP)

привлечение экспертов и обмен опытом

модернизация и реконструкция трансграничных гидротехнических сооружений

подготовка кадров и повышение их квалификации путем различных курсов и тренингов.

Нуржигитов отметил, что с 1 января 2024 года Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала.

В связи с этим страна нацелена на углублении сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и другими международными организациями и финансовыми институтами.

Астана в рамках своего председательства в МФСА намерена реализовать инициативы по созданию в регионе международного водно-энергетического консорциума, который будет учитывать интересы всех стран Центральной Азии.

«В следующем году мы планируем начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала, реализуемого вместе со Всемирным банком. Поэтому мы хотим совместно с Blue Peace поработать над вопросами взаимодействия стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана. ///nCa, 21 ноября 2023 г.