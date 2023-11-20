В Ташкенте состоялось третье заседание Региональной руководящей группы БОМКА 10 с целью определить дальнейшее стратегическое направление реализации проекта



Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом (ЕС), провела третье заседание Региональной руководящей группы. Данное мероприятие служит руководящим инструментом, который определяет стратегическое направление реализации программы. Заседание состоялось 14 ноября в г. Ташкент (Узбекистан), где собрались представители донора, консорциум-исполнителей и региональных партнеров, непосредственно участвующих в реализации проекта.

Е.П. госпожа Шарлотт Адриен, Глава Делегации ЕС в Узбекистане отметила, что роль Руководящей группы на региональном уровне имеет решающее значение и несет значительную ответственность.

“Европейский Союз заинтересован в успешной реализации Программы БОМКА ввиду того, что у ЕС есть значительный опыт управления границами. Мы рады, что у нас есть возможность поделиться опытом в этой области со странами Центральной Азии. Десятый этап БОМКА не только способствует приграничному сотрудничеству, но и улучшает условия жизни людей в приграничных районах Центральной Азии. Кроме того, Комплексное управление границами (КУГ) касается не только границ и торговли, но и людей. Оно (КУГ) создано для людей, людьми и с людьми. БОМКА – это сотрудничество внутри региона, а также с Европейским Союзом», – подчеркнула Е.П. Шарлотта Адриан.

В свою очередь, начальник Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами ЕС Министерства иностранных дел Узбекистана, господин Ойбек Шахавдинов подчеркнул, что за 20 лет реализации программа, БОМКА показала положительные результаты в управлении границами в странах Центральной Азии. Он также отметил, что деятельность Программы во многом соответствует региональной повестке дня в области управления границами.

«БОМКА сильно изменилась за двадцать лет с момента своего создания. Многое изменилось, и Программа была адаптирована для дальнейшего развития институционального потенциала пограничных ведомств и повышения их способности проводить реформы и трансграничное сотрудничество. Я считаю, что сегодняшняя встреча является хорошим примером эффективного институционального партнерства между Программой БОМКА и правительствами государств Центральной Азии. Хотелось бы отметить, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать открытому и прозрачному диалогу и обмену информацией между представителями госорганов стран Центральной Азии и донорами Программы БОМКА, а также проведению комплексной оценки достигнутых результатов и предоставлению стратегического руководства по основным мероприятиям проекта на региональном уровне», – сказал О.Шахавдинов.

Стоит отметить, что с начала 10-й фазы БОМКА в рамках 4 компонентов проекта провела 218 мероприятий в странах Центральной Азии, нацеленных на институциональное развитие органов пограничного контроля, повышение потенциала в области раскрытия преступлений, содействие законным торговым потокам через границы и улучшение трансграничного сотрудничества. ///БОМКА, 17 ноября 2023 г.