Иран направит торгового представителя в Туркменистан

Глава Организации содействия торговле Ирана (TPOI) Мехди Зейгами заявил, что его организация в ближайшие четыре месяца направит торгового представителя в Туркменистан для укрепления двусторонних торгово-экономических связей.

В интервью IRNA чиновник рассказал о том, что Туркменистан и Иран приступили к разработке документа о всеобъемлющем сотрудничестве, а торговые и коммерческие соглашения в различных областях приведут к росту товарооборота между двумя государствами.

Отметив, что в прошлом году товарооборот между Ираном и Туркменистаном достиг 500 миллионов долларов, Зейгами выразил надежду на то, что этот показатель будет аналогичным и в текущем году, с перспективой роста в будущем в свете заключенных соглашений.

Продолжая тему развития торговли, Зейгами отметил, что стороны уделили особое внимание вопросам приграничной торговли и создания торговых центров на границах. По его словам, было решено в ближайшие недели посетить два погранперехода Инчебурун и Сарахс, и после тщательного изучения один из пунктов будет выбран в качестве центра или зоны пограничной торговли.

Документ о приграничном торговом сотрудничестве не пересматривался с 1996 года, отметил Зейгами, подчеркнув важность проведения экспертизы данного соглашения с целью последующей его доработки.

Глава TPOI также сообщил о том, что Туркменистан заинтересован в участии в специализированных выставках Ирана, и добавил, что между двумя странами налажено сотрудничество в области строительных материалов и инженерно-технических услуг. ///nCa, 20 ноября 2023 г.