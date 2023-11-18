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Президент Туркменистана и министр иностранных дел Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

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17 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические, культурно-гуманитарные и политические аспекты.

«Республика Узбекистан является близким соседом и стратегическим партнёром Туркменистана. Развивая наши отношения, мы всегда опираемся на исторические узы дружбы и взаимопонимания, сложившиеся на протяжении многих веков», – сказал Президент Бердымухамедов.

Дав высокую оценку достигнутому уровню доверия и взаимопонимания между высшим руководством двух братских государств, стороны подчеркнули, что регулярно проводимые встречи всегда способствуют дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества.

В этом контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что с особой теплотой вспоминает свой недавний визит в Ташкент для участия в 16-м Саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Стороны подчеркнули особое место торгово-экономических связей в двухстороннем партнерстве. В частности, активно расширяется взаимодействие в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах.

Ведётся последовательная работа по использованию потенциала сотрудничества между регионами двух стран.

В ходе встречи были обсуждены также перспективы развития культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Узбекистаном. Стороны договорились продолжить сотрудничество в области науки, образования, культуры и спорта.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел Узбекистана выразили уверенность в дальнейшем укреплении туркмено-узбекского сотрудничества во всех сферах. ///nCa, 18 ноября 2023 г.

 

 

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