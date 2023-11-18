Министр иностранных дел Туркменистана высоко оценил развитие туркмено-иранских экономических отношений

nCa Report – Эльвира Кадырова

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выступил сегодня, 18 ноября, на открытии совместного Туркмено-иранского бизнес-форума. В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства дал высокую оценку нынешнему состоянию торгово-экономических взаимоотношений между двумя соседними странами.

Ниже приводим резюме основных заявлений Мередова:

Туркменистан предлагает создать торговые зоны на границе с Ираном

Активно развивающаяся экономическая система, богатые природные ресурсы, благоприятное географическое положение, основанная на принципах открытых дверей внешнеэкономическая политика Туркменистана открывают широкое поле для инвестиционного сотрудничества.

Торгово-экономические связи между Туркменистаном и Ираном поступательно развиваются. Частные и государственные секторы предпринимают необходимые меры по наращиванию товарооборота между двумя странами. В этом отношении большая роль отводится приграничной торговле. На пограничном переходе Гаудан-Баджигиран уже функционирует приграничный рынок.

С целью дальнейшего развития приграничной торговли Туркменистан выступает с предложением в адрес иранской стороны о создании приграничных торговых зон на погранпереходах Сарахс-Сарахс и Алтын Асыр-Инче Борун.

О газовом сотрудничестве

Одно из важнейших направлений – это газовое сотрудничество между Туркменистаном и Ираном. В этой сфере уже накоплен определённый опыт по экспорту туркменского природного газа в Иран, что и служит фундаментом для развития газового взаимодействия в настоящее время. Кроме того, стороны ведут работу по доставке туркменских энергоносителей по своп-схеме через ИРИ в третьи страны.

На 17-м заседании Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся накануне, начаты переговоры по увеличению поставок туркменского газа в Иран.

О налаживании сотрудничества с высокотехнологичными иранскими компаниями в области ТЭК, нефтегазохимии

Топливно-энергетический комплекс Туркменистана – один из ключевых и интенсивно-развивающихся отраслей экономики. Материально-техническая база отрасли постоянно совершенствуется, модернизируется за счет передового оснащения и технологий. В этой связи Туркменистан готов к налаживанию кооперации с высокотехнологичными и крупными промышленными компаниям Ирана.

В последние годы активное развитие в Туркменистане получили такие отрасли как нефте- и газохимческая промышленности. В частности, инфраструктура эти секторов экономики пополнилась новыми производственными объектами, в сотрудничестве с зарубежными партнерами налаживается выпуск продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. В качестве примера, можно привести проект завода в Мары по производству аммиака и карбамида, завод по производству синтетического топлива из газа, газохимического комплекса по производству карбамида в городе Гарабогаз Балканского велаята, завод по производству полипропилена и полиэтилена.

Таким образом, нефтегазохимия может стать одним из многообещающих векторов туркмено-иранского партнерства.

Об энергетике и промышленной кооперации

Электроэнергия – еще одна продуктивная область экономического сотрудничества между Туркменистаном и Ираном. В частности, речь идет о строительстве Туркменистаном своего участка ЛЭП Мары-Мешхед, мощностью 500 киловольт с целью увеличения поставок электроэнергии в Иран.

Широкие перспективы открываются для взаимодействия с иранскими компаниями и предприятиями в области возобновляемой энергетики.

В области промышленности Туркменистан ведет целенаправленную работу по развитию машиностроительной и приборостроительной отраслей. В этом контексте создаются благоприятные предпосылки для налаживания промышленной кооперации с крупными иранскими предприятиями.

Туркменистан готов вывести транспортное сотрудничество с Ираном на качественно новый уровень

Транспортно-коммуникационный сектор представляет собой ту область партнерства между Ираном и Туркменистаном, где накоплен многолетний опыт сотрудничества.

Примером служит железнодорожная магистраль Казахстан-Иран-Туркменистан, которая была введена в эксплуатацию в 2014 году.

Туркменистан заинтересован в выводе на качественно новый уровень сотрудничества с Ираном в транспортно-коммуникационной области, в частности в области дорожного развития.

В планах на ближайшую перспективу проработка проекта автомобильной дороги Гумдаг – Этрек – граница с Ираном. Соответствующий меморандум будет подписан между иранской и туркменской стороной.

Большие возможности существуют для обмена опытом между Ираном и Туркменистаном в области внедрения высоких технологий и передового оснащения в транспортно-коммуникационной сфере.

О сотрудничестве в области водопользования и АПК

В числе перспективных направлений сотрудничества Мередов также выделил водохозяйственную отрасль, в частности рациональное водопользование, опыт иранских компаний в сфере водосберегающих технологий; агропромышленный комплекс – это селекционную деятельность, переработка сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности земледелия и т.д.

Туркменистан приглашает иранский бизнес в проекты умного города Аркадаг

Министр иностранных дел Туркменистана рассказал участникам форума о том, что в настоящее время начата реализация второго этапа умного города Аркадаг. Первая очередь развития города была завершена в июне текущего года.

Второй этап проекта предусматривает возведение в городе объектов промышленного кластера, в том числе предприятий медицинской и фармацевтической промышленности, предприятий по производству детского питания. В этой связи Туркменистан приглашает заинтересованные иранские компании принять участие в реализации запланированных проектов.

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В работе форума приняли участие Сопредседатели Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству – Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Министр дорожного и городского строительства ИРИ Мехрдад Базрпаш.

Участники встречи выразили общее мнение, что данное мероприятие стало ещё одним важным шагом на пути укрепления двустороннего сотрудничества, охватывающего широкий спектр направлений торгово-экономического, топливно-энергетического, транспортно-логистического взаимодействия, а также служит эффективной платформой для заинтересованного диалога бизнес-сообществ Туркменистана и Ирана в развитии двустороннего потенциала, а также поиска путей расширения и укрепления партнёрства.

На полях выставки и бизнес-форума представители деловых кругов Туркменистана и Ирана провели ряд встреч и переговоров для дальнейшего налаживания и углубления партнёрства.

По итогам переговоров подписаны двусторонние документы, направленные на укрепление традиционно плодотворных связей между предпринимателями двух стран.

///nCa, 18 ноября 2023 г.