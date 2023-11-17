Туркменистан официально получил земельный участок под национальный павильон на Всемирной выставке EXPO-2025 в Японии

16 ноября 2023 года в Осаке, Япония, Туркменистану был официально передан земельный участок под строительство Национального павильона на Всемирной выставке EXPO-2025. Оргкомитет передал соответствующий документ туркменской делегации, возглавленной Министром торговли и внешнеэкономических связей Б.Гочмоллаевым.

Церемония состоялась на полях встречи международных участников Всемирной выставки EXPO-2025, проходившей в Осаке с 14 по 16 ноября 2023 года, сообщает Посольство Туркменистана в Японии.

В рамках мероприятия делегация Туркменистана провела ряд ключевых встреч с такими влиятельными лицами, как г-н Деметриус Керкензес, генеральный секретарь Международного бюро выставок, г-н Исии Таку, парламентский вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии, г-н Исигэ Хироюки, генеральный секретарь Японского Ассоциация организаторов Всемирной выставки Экспо-2025. Также состоялись встречи с представителями ведущих японских компаний.

Одной из главных тем обсуждения стали успехи Туркменистана в подготовке к Всемирной выставке EXPO-2025. Японская сторона подчеркнула важность участия Туркменистана и выразила признательность за своевременное представление соответствующих документов.

Отметив ведущую роль Туркменистана в подготовке к Всемирной выставке EXPO-2025, японская сторона заявила, что все необходимые документы были представлены в срок. Это подчеркивает статус Туркменистана как ключевого участника международных мероприятий и укрепляет партнерство между двумя странами.///nCa, 17 ноября 2023 г.