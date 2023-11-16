Центральная Азия – Республика Корея: значение для Казахстана

Бауыржан Аукен, старший эксперт, Отдела азиатских исследований, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Казахстана

1 ноября 2023 года в Ашхабаде состоялось 16-е заседание министров иностранных дел форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», которое было посвящено теме «Сотрудничество через реализацию колоссального потенциала молодёжи в формировании устойчивого будущего в Центральной Азии и Республике Корее».

Проведение такой встречи в очередной, 16-й по счету раз, показывает высокую эффективность многостороннего диалога. Регулярность форума расширила и углубила круг обсуждаемых вопросов, став важным импульсом для укрепления связей в образовательной, гуманитарной и культурной сферах.

На сегодня Южная Корея – один из значимых партнеров Казахстана, представляющих собой пример динамичного экономического развития и технологического прорыва. Успешный опыт в различных сферах экономики и инноваций служит предметом изучения многих экономистов.

Укрепление и расширение стратегического сотрудничества с Южной Кореей является приоритетным направлением внешней политики Казахстана. Одним из важных направлений взаимодействия является изучение успешных практик и внедрение передовых технологий, что способствует развитию Казахстана и повышению конкурентоспособности страны на мировой арене.

Формат «Центральная Азия+» дает Казахстану множество преимуществ в развитии двусторонних отношений, в том числе с Южной Кореей. Как ведущая экономика региона Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии и становлении данного форума. К примеру, за последние 18 лет в Казахстан было инвестировано $9,2 млрд. В стране работает более 700 предприятие с корейским капиталом.

В экономическом плане Казахстан является основным торговым партнером Южной Кореи в Центральной Азии. Товарооборот между странами в 2022 году превысил $6,1 млрд, продемонстрировав рост в 2,3 раза. В прошлом году также был установлен исторический рекорд в притоке инвестиций в экономику Казахстана в размере $1,5 млрд. Кроме того, наблюдается положительная динамика казахстанского экспорта, который вырос в два раза.

Казахстан в своем стремлении по диверсификации торговых маршрутов развивает Средний коридор, позволяющий осуществлять торговлю со странами Ближнего Востока и Запада. Географическое положение страны позволяет привлекать южнокорейские инвестиции в торгово-логистическую отрасль, поскольку Южная Корея также заинтересована в сотрудничестве в сфере транспорта и логистики посредством создания транспортно-логистических центров и комплексных терминалов.

Ранее, 31 августа 2023 года, в Актау прошел круглый стол, посвященный теме транспорта, в котором Президент Агентства экономического развития Пусана выразил интерес к осуществлению инвестиционных проектов в данной отрасли.

В области машиностроения стратегические партнеры из Южной Кореи внедряют передовые технологии и инновации, что способствует развитию современных производственных процессов в Казахстане. В этом году завод Kia запустил в Казахстане мелкоузловое производство по технологии CKD, которое является единственным в Центральной Азии и СНГ.

На сегодняшний день Казахстан и Южная Корея нацелены на развитие сотрудничества в таких передовых сферах, как цифровые технологии, электротехника, здравоохранение, зеленая энергетика и креативная экономика. В этой связи важную роль играют такие структуры, как Казахско-корейская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Деловой совет.

В целом следует отметить, что сотрудничество с Республикой Кореей в Казахстане является стабильно высоким. Эта страна – один из важнейших перспективных стратегических партнеров Казахстана и Центральной Азии в целом в Восточной Азии в области инноваций и новых технологий. /// КИСИ, 14 ноября 2023 г.