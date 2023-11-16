Брифинг в МИДе: Туркменистан представил ключевые подходы к выполнению рекомендаций по совершенствованию гуманитарной политики

nCa Report – Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Ключевые моменты

Интерактивный диалог в Женеве сформулировал 228 рекомендаций по политике в области прав человека

Туркменистан ведет системную работу по реализации рекомендаций в области прав человека

Правовые реформы в Туркменистане – консолидация международно-правовой базы обязательств

Положение женщин в Туркменистане – реальность разрушает стереотипы

Правительство Туркменистана никогда не поощряло практику принуждения к сбору хлопка

Фактически Туркменистан уже выполняет ряд рекомендаций, представленных во время диалога УПО

Права лиц с инвалидностью будут закреплены самостоятельным законом

Как Туркменистан планирует выполнение рекомендаций по правам человека?

16 ноября 2023 года, Министерство иностранных дел Туркменистана провело брифинг, посвященный участию туркменской делегации в 44-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека, которая состоялась в Женеве с 6 по 17 ноября 2023 года.

В брифинге приняли участие руководители МИД Туркменистана, сотрудники дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также иностранные и туркменские журналисты.

Как известно в рамках сессии делегация Туркменистана выступила с докладом об основных направлениях политики страны по части реализации принятых обязательств в области прав человека и прогрессе в решении ряда вопросов, обозначенных в ходе предыдущего – третьего цикла обзора в 2018 году.

Делегацию Туркменистана возглавлял заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев.

В ходе брифинга Хаджиев обратил внимание на некоторые аспекты представленного Туркменистаном доклада, а также рассказал об особенностях реализации рекомендаций по дальнейшему совершенствованию политики страны в гуманитарном измерении.

Как отметил замминистра, в подготовку доклада были вовлечены представители всего правительства – представители порядка 30 министерств, ведомств, общественных организаций, входящие в Межведомственную комиссию по выполнению международных обязательств в области прав человека.

В рамках обзора по правам человека в Женеве туркменская делегация сообщила о том, что в стране продолжается работа по реализации реформ, а также долгосрочных национальных программ, направленных на упрочение основ государственного устройства, создание многоотраслевой экономической системы, решение важных социальных задач.

При этом диалог в рамках УПО был выстроен кросс-секторальным образом в увязке с реализацией ЦУР, в частности, проинформировано о процессе создания национальной платформы Туркменистана по сбору и распространению данных ЦУР.

Интерактивный диалог в Женеве сформулировал 228 рекомендаций по политике в области прав человека

На основании предоставленной туркменской делегацией информации и заранее направленного доклада, 77 различных государств выступили в ответ с рекомендациями и оценками по дальнейшему совершенствованию правочеловеческой политики в Туркменистане.

По итогам диалога было адресовано 228 рекомендаций, из которых 146 были приняты туркменской стороной к реализации, 82 – были приняты к сведению для учета в последующей работе.

Туркменистан не отклонил ни одной рекомендации.

И как пояснил заместитель министра иностранных дел Хаджиев, принятие к сведению рекомендаций означает, что Туркменистан приступит к изучению возможностей для реализации каких-либо шагов в указанных направлениях, т.е. эти 82 рекомендации будут активно изучены туркменской стороной в плане организации последующих действий для создания соответствующих условий в целях их имплементации в Туркменистане.

По словам Хаджиева, ряд рекомендаций требует проведения дополнительной подготовительной работы, т.е. необходимо провести тренинги, семинары, услышать экспертное мнение, рассмотреть наличие правовой базы.

«Мы приглашаем заинтересованные стороны, как государства, так и международные организации к продолжению активного сотрудничества в правозащитной сфере», – сказал замминистра.

Туркменистан ведет системную работу по реализации рекомендаций в области прав человека

Подчеркивалось, что с 2018 года Туркменистан перешел на системную работу по реализации рекомендаций в области реализации прав человека, с тем, чтобы повысить ответственность государственных структур в плане выполнения их международных обязательств. В результате по сравнению с предыдущим циклом УПО, доля выполненных рекомендаций в текущем цикле возросла в полтора раза.

Существенным подспорьем в анализе статистических показателей стало проведение переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в декабре 2022 года. Полученные статистические сведения в ходе переписи послужили информационной базой для подготовки программ и стратегий социально-экономического развития страны.

Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на 2022-2028 годы положительно повлияла на реализацию международных обязательств в плане улучшения социальных условий, гражданских, политических прав населения страны.

В 2018-2023 годы были утверждены и продолжают реализовываться несколько национальных планов действий. Эти НПД также были разработаны, исходя из прежних рекомендаций (в рамках УПО по правам человека). То есть ранее озвученные рекомендации по таким сегментам прав человека, как гендерное равенство, права детей, борьба с торговлей людьми, ликвидация безгражданства, были тщательно изучены и в итоге, было принято решение о необходимости разработки национальных программ.

Правовые реформы в Туркменистане – консолидация международно-правовой базы обязательств

С 2018 по 2023 годы в Туркменистане с целью укрепления механизмов защиты и поощрения прав человека были приняты новые законодательные акты, внесены изменения и дополнения в действующее законодательство.

В частности, исходя из рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), из трудового кодекса Туркменистана исключены положения об ограничениях трудовых прав женщин на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

В Уголовном кодексе Туркменистана в новой редакции криминализированы прямое или косвенное нарушение или ограничение прав и свобод человека, вне зависимости от национальности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений или иных обстоятельств. Проводимые реформы являются следствием рассмотрения рекомендаций, которые были озвучены в 2018 году.

Кроме того, ведется работа по присоединению Туркменистана, к различным международным документам. В частности, в период с 2018 по 2023 год Туркменистан присоединился к следующим международным инструментам:

Конвенция МОТ № 144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

Конвенция № 122 о политике в области занятости

Акт о поправках к Уставу МОТ

Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе

Также, Проводится мониторинг национального законодательства по его соответствию положениям международных документов, изучению положений международных документов, а также механизмов присоединения к ним.

Положение женщин в Туркменистане – реальность разрушает стереотипы

В докладе туркменской делегации в рамках УПО отражена большая работа по расширению участия женщин во всех сферах общественно-политической жизни государства.

Как отметил Хаджиев, в ходе УПО прозвучали вопросы касательно дресс-кода женщин в Туркменистане, стандартов в косметологии, получения водительских прав и т.д.

Как в Женеве, так и на брифинге в МИД, было приведено достаточно убедительных фактов, свидетельствующих о том, что сложившиеся стереотипы относительно положения женщин в Туркменистане АБСОЛЮТНО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

«Определённого такого дресс-кода, единого марша, парада одежд, в Туркменистане не существует, за исключением высших учебных заведений. Подобного рода требования к одежде не является новостью для Туркменистана, такая же практика существует в других странах, высших и средних учебных заведениях, школах и т.д. В повседневной жизни наши женщины вольны надевать ту одежду, которую им заблагорассудится, то же самое с внешним видом, салонами красоты», – сказал Хаджиев.

В ходе 44-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора МВД Туркменистана также представило статистику о количестве оформленных женщинам водительских прав. Так, в период с 2018 по 2023 годы женщинам в Туркменистане было выдано 9721 водительское удостоверение.

Еще одна рекомендация касалась увеличения представительства женщин на руководящих должностях, увеличение женщин в предпринимательской деятельности, что уже осуществляется.

«Несмотря на то, что по международным стандартам принято определять квоты, то у нас этот процесс идет на добровольной основе, в связи с тем, что уровень образования у наших женщин из года в год повышается, это уровень образования не только в гуманитарной сфере, но и по техническим специальностям», – отметила Начальник отдела демократии и международных отношений Института государства, права и демократии Туркменистана Шемшат Атаджанова, секретарь Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Уровень представительства женщин в Парламенте Туркменистана составляет 26,6% и этот процентный показатель складывается без квот. Кроме того, высок уровень представительства женщин в политических партиях, а в региональных администрациях, как правило, именно женщины занимают должности заместителей глав регионов по вопросам культуры.

Атаджанова сделала особый акцент на обследовании по здоровью и положению женщин в семье, проведенном в 2020 году в Туркменистане совместно с ЮНФПА, поскольку большое количество рекомендаций были связаны с дальнейшей работой по результатам данного обследования. Оно также было проведено по рекомендации УПО и комитета CEDAW (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин).

На одном из заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека была создана Рабочая группа, которая занималась и подготовкой обследования и координировала его работу. В состав рабочей группы вошли представители министерств здравоохранения и медицинской промышленности, внутренних дел, труда и социальной защиты, Государственного комитета по статистике, Института Демократии и прав человека и Союза женщин Туркменистана.

«По сей день эта группа работает и продолжает реализацию тех рекомендаций, полученных по результатам аналитического отчета обследования», – сказала Атаджанова.

Правительство Туркменистана никогда не поощряло практику принуждения к сбору хлопка

Инспекторы и представители МОТ посетили Туркменистан, в частности, побывали на хлопковых полях, по их запросу. Они проводили интервью, как с представителями частного структур, так с представителями государственных структур, врачами, учителями, рассказал замминистра иностранных дел Вепа Хаджиев.

Как отметил Хаджиев, в ходе выступлений и рекомендаций (представленных в рамках УПО) сохраняется стереотип массовых нарушений прав трудящихся и о принуждении к сбору хлопка, о детском труде.

«Мы не говорим о сути этой проблемы. Эта проблема есть во всех странах. Степень, размах ситуации и наличие ответственности государства за устранение таких проблем это совсем другой вопрос. На правительственном уровне такая практика не поощрялась, не поощряется и не будет поощряться. Были призывы к повышению ответственности местных органов власти, чтобы они не допускали подобного рода нарушения, были призывы к повышению осведомленности среди местного населения об их правах в трудовых взаимоотношениях. Естественно, мы будем продолжать эту работу», – заверил Хаджиев.

Фактически Туркменистан уже выполняет ряд рекомендаций, представленных во время диалога УПО

Продолжая тему рекомендаций Атаджанова, которая также являлась членом делегации в Женеве, подчеркнула, что многие рекомендации уже осуществляются в Туркменистане.

К примеру, одна из рекомендаций касалась осуществления мониторинга национальных планов действий в области прав человека.

По словам Атаджановой, такая работа ведется на системной работе и уже несколько лет, то есть была проведена оценка национальных планов действий по обеспечению гендерного равенства, по правам ребенка, а последующие планы принимаются по результатам таких оценок.

Права лиц с инвалидностью будут закреплены самостоятельным законом

Атаджанова сообщила о том, что согласно ранее высказанным рекомендациям, Туркменистан намерен разработать проект самостоятельного закона по правам инвалидов.

«Для этого есть поле деятельность, хотя во всех законодательных актах права лиц с инвалидностью учитываются – это кодекс о социальной защите, семейный кодекс, трудовой кодекс, налоговый кодекс, закон о социальных услугах», – уточнила представитель Институт демократии и прав человека.

Как Туркменистан планирует выполнение рекомендаций по правам человека?

Как сообщалось на брифинге, в январе 2024 года Туркменистан получит официально рекомендации, представленных в рамках УПО.

А затем предстоит тесное взаимодействие с агентствами ООН, которое, возможно, выльется в выработку дорожной карты или иного руководящего документа. В нем будут четко прописаны приоритеты по 146 принятым рекомендациям, определены ведущие министерства и ведомства, которые сфокусируются на продвижении данной работы. И ведущими ориентирами в предстоящей деятельности послужат Конституция Туркменистана, национальное законодательство и открытое, конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

///nCa, 16 ноября 2023 г.