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Морской торговый флот Туркменистана перевыполняет планы по грузо- и пассажироперевозкам

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Общий объем перевозок грузов за январь – октябрь 2023 года судами Морского торгового флота Туркменистана по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличился на 23,8 % и составил 1,884 млн.тонн, сообщается на официальном сайте данного ведомства.

В целом план флота по грузоперевозкам за январь – октябрь 2023г. выполнен на 129,9 %.

Грузооборот за январь-октябрь 2023 года составил 789,134 млн.тн.км, что на 20,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года, а план по грузообороту за январь-октябрь выполнен на 229,2%.

Пассажирооборот за январь-октябрь 2023 года увеличился на 58,7% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 7,912 млн.пасс.км. Выполнение плана составило 240,9%.

Количество перевезенных контейнеров составило 3271 TEU, темп роста 265,9%.  ///nCa, 15 ноября 2023 г.

 

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