Инициативы Туркменистана на саммите ОЭС – от слов к действиям

В ходе правительственного заседания в пятницу (10 ноября) вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов представил на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова ряд предложений по практической реализации инициатив, озвученных главой Туркменистана на 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества.

Как известно, на саммите организации, состоявшемся 9 ноября в Ташкенте, Бердымухамедов озвучил несколько инициатив, в том числе в области энергетики, транспорта, логистики, торговли и экономики, призванных усилить интеграционные процессы в широком регионе ОЭС.

Так, предлагается провести первый министерский Форум Организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию в 1-м квартале 2024 года в городе Аркадаг, а также в целях укрепления правовых основ взаимодействия с ОЭС осуществить надлежащую работу по ратификации соответствующего Рамочного соглашения Организации экономического сотрудничества по транспортно-транзитным перевозкам и Протокола к нему, сообщил на заседании Кабинета министров Мередов.

Как отмечалось, в выступлении Президента Туркменистана на Саммите была затронута тема максимального задействования потенциала ОЭС для активизации приграничной и региональной торговли.

В этом плане Туркменистан продуктивно сотрудничает с соседними государствами. В данной связи было озвучено предложение по созданию приграничных торговых зон и привлечению в этих целях специалистов ОЭС.

В контексте решения задач, вытекающих из Программы развития международного сотрудничества Туркменистана в туристической сфере на 2024–2025 годы, предлагается предпринять шаги, направленные на объявление города Мары туристической столицей ОЭС в 2027 году.

На рассмотрение главы государства также было вынесено предложение, касающееся представительства Туркменистана в международных и региональных организациях, в частности, в ОЭС.

Заслушав отчёт и отметив, что во внешней политике Туркменистана придаётся особое значение развитию партнёрства с Организацией экономического сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что плодотворное взаимодействие со странами-членами ОЭС будет продолжено и впредь. ///nCa, 13 ноября 2023 г.