Ташкентский Саммит ОЭС: Вместе к экономической стабильности и развитию

nCa Report – Эльвира Кадырова

9 ноября в городе Ташкенте состоялся 16-й саммит Организации экономического сотрудничества под девизом «Вместе к экономической стабильности и развитию».

В саммите, проходившем под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, приняли участие:

Азербайджан – Президент Ильхам Алиев

Иран – Президент Ибрахим Раиси

Кыргызстан – Президент Садыр Жапаров

Таджикистан – Президент Эмомали Рахмон

Турция – Президент Реджеп Тайип Эрдоган

Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов

Пакистан – Премьер-министр Анвар уль-Хак Какар

Казахстан – Премьер-министр Алихан Смаилов

Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

На саммите была рассмотрена деятельность Организации в постпандемический период, включая, в частности, прогресс, достигнутый в региональной торговле, транспорте, энергетике, туризме, сельском хозяйстве и т.д.

Лидеры ОЭС призвали страны быть более восприимчивыми и отзывчивыми к взаимной реализации инициатив организации для обеспечения устойчивого прогресса и развития в регионе.

В этой связи участники саммита высоко оценили инициативы Узбекистана по ускорению процесса региональной экономической интеграции, включая предложение страны о создании Международной промышленной выставки в рамках OЭС и предложение о проведении первой выставки в Узбекистане в 2024 году.

Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость расширения международного сотрудничества для создания большей гармонии между нациями, с тем чтобы можно было коллективно решать текущие геополитические вызовы.

Подчеркнув роль парламентской дипломатии, которая продолжает расти в глобальных отношениях, в ОЭС признают важность Парламентской ассамблеи государств – членов ОЭС.

Участники саммита также обсудили текущую ситуацию в Афганистане, призвав к увеличению гуманитарной помощи для решения серьезных социально-экономических проблем афганского народа. Рассматривая эскалацию напряженности в Палестине и ухудшение гуманитарных условий в Газе, лидеры ОЭС призвали международное сообщество принять более серьезные и плодотворные ответные меры.

Кроме того, во время саммита также были объявлены имена лауреатов премии ECO Award в знак признания заслуг отдельных лиц в области науки и образования.

По итогам саммита принято Ташкентское коммюнике.

Председательство в ОЭС перешло к Ирану – следующий саммит примет Азербайджан.

Туркменистан готов обеспечить регион ОЭС газом и электроэнергией

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на 16-м заседании Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, заявил о готовности увеличить поставки газа и электроэнергии в страны ОЭС.

«Туркменистан готов увеличить объемы поставок природного газа и электроэнергии в страны ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и которые будут построены в перспективе», – заявил Президент Туркменистана.

«Тот факт, что мировые энергетические рынки находятся в общем нестабильном состоянии, является одной из главных задач для разработки эффективной модели сотрудничества ОЭС», – констатировал Бердымухамедов.

«Это, прежде всего, необходимо для удовлетворения растущих энергетических потребностей наших стран для повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов», – подчеркнул Президент Туркменистана.

Глава государства напомнил, что Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС. Глава Туркменистана также пригласил стран-партнеров к расширению совместного сотрудничества в энергетической сфере с целью создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС.

Президент Туркменистана призвал ОЭС к созданию Совместных транспортно-логистических центров.

«Очевидно, что наше экономическое партнерство будет успешно развиваться и в действительности станет эффективным при наличии современных транспортных и коммуникационных сетей, включающих в себя все пространство ОЭС», – отметил глава Туркменистана.

Он предложил рассмотреть вопрос о создании Совместных транспортно-логистических центров при участии профильных государственных органов и частных компаний.

Бердымухамедов отметил, что считает одним из приоритетных направлений для обсуждения в будущем является налаживание мультимодальных грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Чёрного моря.

Президент Туркменистана также подчеркнул важность для ОЭС осуществления целенаправленной и скоординированной транспортной дипломатии на международной арене, развития партнерства с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, международными и региональными транспортными организациями.

Бердымухамедов предложил также разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.

«Мы рассматриваем их в качестве системы устойчивых основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. Для этого необходимо наладить и развивать на комплексной основе партнёрство между ведущими промышленными фирмами, инвестиционными компаниями и банками наших стран», – отметил Президент Туркменистана.

По словам главы туркменского государства, эта работа должна вестись посредством широкого внедрения передовых технологий.

«В этой связи предлагаем разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Он призвал страны Организации развивать приграничную торговлю и партнерство в сфере малого и среднего предпринимательства.

Глава Туркменистана отметил, что в целях увеличения торгового оборота между странами ОЭС, необходимо активное использование возможностей приграничной и региональной торговли. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду, стимулировать региональное сотрудничество, представляющее собой систему договорных преимуществ и приоритетов.

«Мы придаем огромное значение активизации деловых отношений посредством малого и среднего предпринимательства, производству некоторых видов промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, налаживанию сотрудничества в сфере услуг и других направлениях», – отметил Президент Туркменистана.

В этой связи, он выступил с инициативой о создании «Информационного портала», включающего в себя конкретные сведения, предложения, бизнес-проекты и другую необходимую информацию для более широкой осведомленности о возможностях и намерениях стран в плане расширения многостороннего сотрудничества.

Президент Узбекистана указал на важность полного задействования потенциала ОЭС

Открывая саммит, Президент Шавкат Мирзиёев отметил поступательную динамику сотрудничества в рамках организации в последние годы, последовательную реализацию предложений и инициатив, озвученных на саммите в Ашхабаде в 2021 году.

Однако, по его мнению, существует большой неиспользованный потенциал для расширения всестороннего сотрудничества между государствами-членами Организации. Например, в прошлом году показатель торговли между странами ОЭС составил 85 миллиардов долларов, что означает всего 8 процентов их общей внешней торговли.

Многолетние попытки по заключению соглашения о преференциальной торговле не дают ожидаемых результатов, сохраняется множество других ограничений и преград на пути формирования беспрепятственной торговли.

В целях придания нового импульса развитию сотрудничества в рамках ОЭС Президент Узбекистана предложил разработать новый концептуальный документ «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035».

В этом важном документе необходимо уделить внимание таким основным направлениям, как стимулирование взаимной торговли, усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, активизация промышленной кооперации, обеспечение энергетической безопасности, борьба с изменением климата, углубление сотрудничества в сфере туризма и культурно-гуманитарных обменов.

Мирзиёв призвал принять Соглашение об упрощении торговли, в котором особое внимание уделено облегчению торговли товарами и услугами, предотвращению технических и нетарифных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных правил, развитию электронной торговли.

Отмечая, что большинство государств-членов организации не имеет возможности прямого выхода к морю, Президент Узбекистана указал на важность использования в полной мере потенциала трансконтинентальных транспортных коридоров, запуска мультимодальных коридоров по маршруту “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” и Трансафганской дороге.

Мирзиёев призвал других членов организации присоединиться к документу о развитии транспортного коридора “Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция”, принятому 2 ноября в Ташкенте на заседании министров транспорта, оптимизации взаимных тарифов и сборов.

В целях широкого внедрения цифровизации данных о грузоперевозках и эффективной координации таких современных систем инициировано создание в г. Ташкенте Цифрового транспортного и таможенного офиса ОЭС.

Глава Узбекистана отметил важность принятия Программы совместных действий по увеличению потока и защиты взаимных инвестиций и углублению промышленной кооперации, создания Межрегиональной промышленной выставки с проведением ее первого мероприятия в 2024 году в Узбекистане.

Он также выступил за расширение партнерских связей с Банком торговли и развития Организации.

В рамках обеспечения энергетической безопасности указано на возрастающее значение гармонизации национальных стратегий в области энергетики, развития межрегиональных сетей передачи энергоресурсов, широкого внедрения технологий «зеленой» энергетики. Для налаживания системного сотрудничества в этой сфере предложено учредить Совет министров энергетики ОЭС.

В связи с нарастающими климатическими вызовами Президент Узбекистана подчеркнул необходимость усиления взаимодействия в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Предложено провести в рамках предстоящего в 2024 году Самаркандского климатического форума первую конференцию Платформы ОЭС высокого уровня по вопросам экологии, созданной по инициативе Узбекистана.

Говоря о потенциале развития туризма, Президент Узбекистана предложил внедрить совместные туристические маршруты и увеличить общие туристические программы под брендом «Шелковый путь».

Глава государства также внес предложение создать при Секретариате ОЭС Консультативный комитет по туризму, состоящий из туристических администраций и ведущих экспертов стран-членов, а также провести его первую встречу в городе Шахрисабзе, объявленном туристической столицей организации.

Отмечая важность углубления культурно-гуманитарного сотрудничества для дальнейшего сближения народов стран-членов ОЭС, Президент Узбекистана инициировал ежегодное проведение недель культуры, искусства и кино, учреждение молодежных творческих фестивалей и инновационной платформы сотрудничества, усиление взаимодействия по фундаментальным научным направлениям.

В своем выступлении Мирзиёев также затронул острые международные и региональные проблемы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане. Он призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа, началу мирных переговоров и достижению разумного компромисса.

По мнению Мирзиёева, активное вовлечение Афганистана, который также является членом ОЭС, в региональные интеграционные процессы – необходимое условие для устойчивого развития региона.

О чем говорили лидеры стран ОЭС – цитаты из выступлений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Несмотря на то, что Азербайджан богат нефтегазовыми ресурсами, мы уделяем особое внимание развитию сектора возобновляемой энергетики. Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 37 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. В ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортёром “зелёной”, в том числе водородной энергии. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с иностранными инвесторами, являющимися ведущими мировыми компаниями в сфере «зеленой» энергетики, производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане в ближайшие годы достигнет 10 ГВт. В октябре этого года в Азербайджане состоялось открытие Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, разработанной компанией Masdar. Она является крупнейшей солнечной электростанцией в Каспийском и Кавказском регионах».

Президент Ирана Ибрахим Раиси: «Международные системы в настоящее время больше, чем в любое другое время в современный период, подвержены трансформации и переменам. Мы твердо верим, что это изменение должно быть направлено на укрепление диалога справедливости и свободы от системы господства и принуждения. Многосторонность в настоящее время явно противопоставлена необузданной односторонности. Страны с формирующейся экономикой и развивающиеся страны более чем когда-либо способны сыграть свою роль в создании нового мирового порядка. Сеть регионального и многостороннего экономического сотрудничества между странами может помочь в этом вопросе. В этом отношении, без сомнения, ОЭС и ее механизмы сотрудничества в нашем регионе обладают неоспоримым потенциалом, и необходимо приложить дополнительные усилия и энергию, чтобы воспользоваться этим потенциалом».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: «Драйвером экономического роста является развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала. Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между Севером и Югом, Западом и Востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона с тем, чтобы создать возможности для выхода к морским портам. Мы также придаем особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: «Несмотря на кризисные тенденции в глобальной экономике, совокупный валовый внутренний продукт ОЭС, который в настоящее время превышает два триллиона долларов, сохраняет в целом тенденцию роста. Прогнозируется, что средний прирост ВВП в большинстве стран ОЭС по итогам текущего года составит более пяти процентов. Несмотря на указанные позитивные тенденции, существенная часть потенциала экономического взаимодействия стран – членов Организации всё ещё остаётся не использованной».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Сейчас как никогда необходима более прозрачная и справедливая международная экономическая и финансовая система. В нынешних условиях мы, Турция, продолжаем наши ориентированные на человека усилия по устранению этих недостатков в международной экономической системе. С населением в 500 миллионов человек и общим доходом в 1,5 триллиона долларов Организация экономического сотрудничества, несомненно, занимает важное положение в этом отношении. С другой стороны, поразительно, что товарооборот между членами ОЭС составляет всего 85 миллиардов долларов. Я считаю, что это число нам не подходит. Мы должны активизировать наши усилия по увеличению объема нашей торговли до 100 миллиардов долларов на начальном этапе. Мы должны наращивать потенциал нашего сотрудничества в таких областях, как торговля, энергетика, транспорт и окружающая среда. Мы должны ввести в действие Торговое соглашение Организации экономического сотрудничества, которое является одной из целей, изложенных в нашем документе о перспективах на 2025 год, но все еще не реализовано по прошествии 20 лет. Повышение эффективности Торгового и инвестиционного банка ОЭС, который находится в Стамбуле, при участии всех членов будет способствовать достижению этой цели».

Премьер-министр Пакистана Анвар уль-Хак Какар: В своей речи премьер-министр подчеркнул неизменную поддержку Пакистана и приверженность видению ОЭС регионального роста и развития. Он подчеркнул важность регионального сотрудничества между государствами-членами для содействия торговле, инвестициям, связям, развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры и устойчивому экономическому развитию. «Подход ОЭС, основанный на коридорах, имеет решающее значение для расширения региональных связей. Успешная реализация Рамочного соглашения о транзитных перевозках (TTFA) в таких проектах, как железнодорожный и автодорожный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул, раскрыла бы экономический потенциал всего региона».

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов: «Сегодня Казахстан активно участвует в инфраструктурных и логистических проектах, уделяя приоритетное внимание развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В целях наращивания его потенциала Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция реализуют дорожные карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора до 2027 года. Они позволят существенно увеличить пропускную способность маршрута. Для связи Узбекистана с западными регионами Казахстана будет построена автодорога «Бейнеу-Шалкар», которая послужит завершению формирования 8-го автодорожного коридора ТРАСЕКА. Мы также активно раскрываем потенциал наших морских портов на Каспии. Будут построены контейнерный хаб в порту Актау и многофункциональный терминал «Саржа» в порту Курык. Планируется строительство отдельных станционных путей на пунктах пропуска с Китаем для стран Центральной Азии. Мы намерены систематически увеличивать грузопоток по этому направлению и к 2030 году довести его до 500 тыс. контейнеров в год. Вместе с тем Казахстан принимает меры по раскрытию потенциала транспортного коридора «Север-Юг». Для развития данного маршрута разработана Дорожная карта совместно с Ираном, Туркменистаном и Россией, реализация которой позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года. Особую важность также представляет железная дорога «Казахстан-Туркменистан-Иран» как кратчайший маршрут между государствами ОЭС в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. За 9 месяцев текущего года грузопоток по этому маршруту в направлении Ирана увеличился на 9% и превысил 1,5 млн тонн». ///nCa, 10 ноября 2023 г. (Фото – официальные веб-сайты президента Узбекистана, президента Ирана, президента Турции, Dunyo news)

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