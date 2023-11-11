В Туркменистане на региональном уровне прошла 1-я Ашхабадскя конференция Модель ООН

10-11 ноября 2023 г. Правительство Туркменистана совместно с Контртеррористическим управлением ООН (КТУ ООН), Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Региональным отделением Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (УВКПЧ) и программой «Безопасная миграция в Центральной Азии» Агентства международного развития США (USAID) организовало на региональном уровне 1-ю Ашхабадскую конференцию Модель ООН (TAMUN), посвященную 75-летию Всеобщей декларации прав человека в рамках Глобальной кампании по повышению осведомленности ООН.

Молодежные организации внесли значительный вклад в организацию Конференции. Молодые эксперты из Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ ГУ) были приглашены для совместной организации конференции, чтобы познакомить участников с миром Модель ООН (MUN), включая правила и процедуры MUN. Лидеры «Региональной сети молодежных организаций и молодых чемпионов перемен в Центральной Азии за общество без наркотиков, здоровое, безопасное и надежное общество» также приняли участие в мероприятии, чтобы способствовать проведению сессию Комиссии ООН по наркотическим средствам по профилактике употребления наркотиков. Молодые послы ЦУР в Туркменистане и выпускники Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА приняли активное участие в обеспечении успеха мероприятия.

Всего около 100 студентов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в двухдневной конференции TAMUN. Они симулировали работу 4 комитетов: (i) Совета Безопасности для обсуждения роли молодежи в предотвращении онлайн- пропаганды экстремизма, (ii) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию – Торговля людьми и использование технологий, (iii) Комитет ООН по гражданским и политическим правам, (iv) Комиссия по наркотическим средствам – Профилактика употребления наркотиков в ЦА. Участники смоделировали работу и структуру соответствующих комитетов и комиссий ООН. Тематические сессии и пленарные дискуссии также предоставили участникам возможность пообщаться с международными экспертами органов ООН и поделиться друг с другом своим опытом и мнениями.

В целом, конференция TAMUN предоставила ценную возможность молодым людям в Центральной Азии получить представление о работе ООН, улучшить свое понимание международных отношений, а также развить критическое мышление, дипломатию и навыки командной работы. Это значительный вклад в текущие усилия КТУ ООН, УНП ООН, РЦПДЦА, Офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане, УВКПЧ, USAID в Туркменистане и Центральной Азии, направленные на создание положительного воздействия в предстоящие годы и вовлечение молодежи в решение глобальных проблем и, содействие миру и устойчивое развитие.

Модель Организации Объединенных Наций, также известная как Модель ООН или MUN, представляет собой внеклассное занятие, в котором учащиеся играют роли делегатов Организации Объединенных Наций от государств-членов и моделируют различные комитеты ООН. Конференции «Модель ООН», организуемые совместно со старшеклассниками или студентами университетов, обладающими знаниями в предметной области, привлекают молодых участников из государств-членов ООН и посредством моделирования, которое следует процедурным правилам, адаптированным на основе действующих правил ООН, способствуют пониманию современных глобальных проблем и важности работы ООН.

Данная инициатива была запущена в Туркменистане в 2022 году с целью поддержать и дополнить инициативу УНП ООН по распространению образовательных материалов в Туркменистане и другие образовательные инициативы, реализуемые КТУ ООН, РЦПДЦА, УВКПЧ и программой «Безопасная миграция в Центральной Азии» USAID в сотрудничестве с Министерство образования Туркменистана.

Выступление г-на Дмитрия Шлапаченко, Постоянного координатора ООН на первой Ашхабадской конференции «Модель ООН»

Уважаемый ректор, Уважаемые преподаватели, Уважаемые студенты ВУЗов Туркменистана, Уважаемые студенты стран Центральной Азии,

Коллеги, дамы и господа,

Для меня честь стоять перед вами сегодня на сегодняшнем мероприятии – первой Ашхабадской конференции «Модель ООН», проводимой в Туркменистане на региональном уровне (TAMUN). Это выдающееся событие – результат непрерывного сотрудничества правительства Туркменистана, Агентств ООН в Туркменистане и Агентства США по международному развитию (USAID).

Наше присутствие здесь сегодня символизирует нечто большее, чем просто международную конференцию; это представляет собой коллективное обязательство миру, безопасности и глобальному сотрудничеству. Конференция TAMUN объединяет целый ряд участников, как местных, так и международных, под эгидой ООН. Концепция “One UN” – воплощение единства и сотрудничества, где агентства ООН и международные организации работают вместе над общей целью – создание более безопасного, мирного и защищенного мира.

Модель ООН представляет собой уникальную платформу, позволяющую студентам имитировать роли делегатов ООН от государств-членов и вести критические обсуждения по различным глобальным вопросам. Это не только расширяет их понимание мировых событий, но и развивает неотъемлемые навыки, такие как дипломатия, лидерство и работа в команде. С участием около 100 студентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в этом двухдневном мероприятии становится очевидным, что наши молодые участники привержены формированию более инклюзивного и справедливого мира, а также достижению Целей устойчивого развития.

Участие молодежи является основой данной конференции. Молодежь — это не просто будущее нашего общества, это его непосредственное настоящее. От вашего участия, ваших идей и вашей энергии зависит направление, которое мы выберем в построении более справедливого и устойчивого мира. Ваши голоса — это сила, способная повлиять на решения, касающиеся нашего будущего. В этом контексте роль молодежи в укреплении мира в регионе Центральной Азии и глобально просто неоценима.

Организация Объединенных Наций признает и ценит вклад молодежи. Ваша способность видеть мир с новой перспективы, ваши инициативы и ваше стремление к позитивным переменам являются движущей силой, которая вдохновляет нас всех. ООН считает молодежь ключевым партнером в реализации устойчивого развития, и ваша активная роль в событиях, подобных TAMUN, только укрепляет эту убежденность.

ООН в Туркменистане активно поддерживает усилия, направленные на укрепление стабильности и мира в регионе. Мы признаем, что молодежь является ключевым фактором в достижении устойчивого развития и поэтому активно внедряем программы и инициативы, направленные на вовлечение молодежи в диалог и процессы принятия решений. Мы уверены, что ваш вклад и энтузиазм молодых лидеров играют решающую роль в формировании мира и процветания.

Наш мир сталкивается с многочисленными вызовами, от изменения климата до мировой безопасности, и собранные здесь молодые умы представляют надежду на поиск решений для этих проблем. Их участие способствует формированию чувства ответственности и вдохновляет их стать мировыми гражданами, активно участвующими в решении этих вопросов. TAMUN – это важный шаг на пути к формированию будущих лидеров, которые будут нести факел мира, процветания и устойчивого развития.

В заключение я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто трудился в организации этой конференции, и всем участникам, которые собрались здесь, чтобы сделать это мероприятие возможным. Давайте продолжать работать вместе, в духе Объединенных Наций, чтобы построить более безопасный, мирный и защищенный мир, где потенциал молодежи используется для блага всего человечества.

Спасибо за внимание, и я желаю, чтобы эта конференция была продуктивной и просветительной для всех. ///ООН Туркменистан, 10 ноября 2023 г. (Фото – nCa, ООН Туркменистан)

Фоторепортаж с мероприятия: