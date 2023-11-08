Германское общество по международному сотрудничеству GIZ запустит новый этап проекта по упрощению торговли в Центральной Азии

В Ташкенте 7 ноября началась 10-я региональная встреча Национальных комитетов по упрощению процедур торговли (НКУПТ) стран Центральной Азии, сообщает узбекский портал Uzdaily.uz

Двухдневная встреча организована Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству) от имени Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) в рамках регионального проекта GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии».

В региональной встрече принимают участие ключевые представители соответствующих национальных органов власти и частный сектор из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, делегация ЕС в Узбекистане, посольство Германии в Узбекистане, международные организации и партнеры по развитию также приняли участие в мероприятии.

Фелиситас Зик, менеджер проекта GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», отметила, что трансграничная торговля по определению является темой, требующей участия более чем одной страны. Инициируя региональную платформу Национальных комитетов по упрощению процедур торговли еще в 2019 году, GIZ способствовало сотрудничеству стран Центральной Азии по этой важной теме для экономического процветания и стабильности региона.

Региональный диалог между странами Центральной Азии является очень важным инструментом для реализации реформ по упрощению процедур торговли и устранения барьеров для развития торговли на региональном уровне, добавила она.

Она напомнила о том, что в апреле 2023 года было подписано “Заявление о сотрудничестве между Национальными комитетами по упрощению процедур торговли Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в области упрощения процедур торговли”.

Благодаря совместному сотрудничеству с ключевыми субъектами, вовлеченными в регулирование и внедрение мер по упрощению процедур торговли, а также консультациям с представителями частного сектора на региональных совещаниях, реализация мер по упрощению процедур торговли в странах Центральной Азии была улучшена; члены изучали и внедряли опыт и лучшие практики в регионе; продвигали совместные решения и укрепил потенциал в области упрощения процедур торговли, устранения барьеров в торговле и транзите между странами Центральной Азии как на двустороннем, так и на региональном уровнях, добавила она.

По ее данным, в октябре 2023 года успешный и действенный опыт Национальных комитетов по упрощению процедур торговли (NTFC) в Центральной Азии был представлен на заседании Комитета по упрощению процедур торговли ВТО как один из уникальных примеров в мире.

В ходе встречи было отмечено, что Германия и GiZ продолжат поддерживать страны Центральной Азии в упрощении процедур торговли. В 2024-2026 годах будет реализована новая фаза проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии».

Новый этап проекта будет сосредоточен на:

дальнейшее внедрение цифровых решений для упрощения процедур торговли;

использование региональной платформы для формирования и дальнейшего мониторинга совместной дорожной карты мер по упрощению процедур торговли;

оказание помощи транспортным и логистическим компаниям с использованием воздушного транспорта в расширении их возможностей с целью улучшения качества услуг с помощью новых альтернативных коридоров, таких как Транскаспийский коридор, для выхода на европейский рынок;

проведение специализированных тренингов для национальных партнеров с целью обучения их самостоятельной разработке цифровых решений для взаимодействия на региональном уровне.

Шукурулло Муминов, заместитель начальника Управления стратегического планирования и упрощения процедур торговли Таможенного комитета Республики Узбекистан, подчеркнул результаты прогресса в области упрощения процедур торговли: «Если раньше на регистрацию грузовой таможенной декларации уходило 2–3 часа, то в результате автоматизации данного процесса теперь это занимает 2 минуты. Срок таможенного оформления был сокращен с 3 трехдневного до 1 рабочего дня. Таможенный досмотр, который раньше занимал 2–3 дня, теперь занимает 10–15 минут. В целом процесс таможенной проверки сокращен в 1,7 раз, эффективность повысилась в 1,3 раза».

Было отмечено, что за последние 20 лет, благодаря партнерству с национальными государственными органами, доля стран Центральной Азии в 2022 году составила почти 15% от внешнеторгового оборота в целом.

Сравнение показателей 2004 и 2022годов показывает многократный рост внешнеторгового оборота Узбекистана со странами региона: с Казахстаном – почти в 11 раз, с Кыргызстаном – в 18,5 раз, с Туркменистаном – почти в 6 раз, с Таджикистаном – почти в 4 раза.

В ходе встречи были подведены достижения проекта GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии». Так, проект совместно с национальными партнерами поддержал внедрение мер по упрощению процедур торговли в регионе, включая:

Внедрение системы управления рисками в таможенных и других пограничных органах;

Цифровизация торговых и транзитных процедур, включая систему “единого окна” для экспортно-импортных операций с целью упрощения контроля транспортных средств;

международную цифровую систему МДП, которая обеспечивает безопасный обмен данными о международном транзите товаров в соответствии с положениями Конвенции МДП между национальными таможенными системами и позволяет таможням управлять данными о гарантиях;

электронный фитосанитарный сертификат (e-phyto), позволяющий национальным регулирующим органам обмениваться сертификатами в электронном виде, а также сократить время и повысить надежность оформления документации при импорте и экспорте растительной продукции и т.д.;

Развитие государственно-частного диалога в области упрощения процедур торговли в странах Центральной Азии и создание Национальных комитетов по упрощению процедур торговли в регионе.

Особое внимание на встрече было уделено результатам анализа по составлению карт цифровых решений для упрощения процедур торговли в Центральной Азии, аспектам защиты данных и конфиденциальности.

Кроме того, одним из основных моментов мероприятия стала сессия о том, как использовать искусственный интеллект для доступа к информации о трансграничной торговле. Участники также обсудили дальнейшие приоритеты и инициативы по укреплению регионального сотрудничества в области упрощения процедур торговли и механизмы реализации.

Региональный проект «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» реализуется Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству). Он нацелен на улучшение мер по упрощению процедур торговли в регионе путем предоставления консалтинговой поддержки. Проект оказывает содействие в ускорении процедур прохождения контроля грузов на границе и при транзите, а также помогает сделать их более эффективными и прозрачными.

Сеть Национальных комитетов по упрощению процедур торговли (НКУПТ) начала свою деятельность в 2019 году в качестве важной платформы для консультаций заинтересованных сторон со сбалансированным участием частного и государственного секторов и служит для координации планирования и реализации реформ по упрощению процедур торговли в духе сотрудничества между ее членами в Центральной Азии. ///nCa, 8 ноября 2023 г.