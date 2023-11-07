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Казахстан становится крупнейшим транзитным хабом между Китаем и Европой

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Около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан, заявил Премьер-Министр республики Алихан Смаилов выступил на официальной церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки (КМИВ) в Шанхае, в воскресенье, 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра Казахстана.

В настоящее время Казахстан играет стратегическую роль в качестве регионального транспортно-логистического хаба, став ключевым звеном, соединяющим Евразийский континент с Азиатско-Тихоокеанским регионом, сказал он.

Он перечислил крупные проекты, которые Казахстан реализует совместно с КНР:
• международный автомобильный коридор «Западная Европа – Западный Китай»
• логистический центр в порту Ляньюньган
• международный центр приграничной торговли «Хоргос»
• совместный сухой порт в зоне «Хоргос – Восточные ворота»
• новый ж/д коридор «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран» и т.д.

Смаилов предложил активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту “Китай – Европа”. Этот маршрут позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое.

Вместе с тем он добавил, что полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиань и грузинском порту Поти. Намечено строительство третьего ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, «сухих портов» на переходах «Бахты» и «Калжат», контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.

В связи с этим, глава Правительства Казахстана пригласил китайские транспортные компании к участию в перечисленных проектах, а транспортно-логистических операторов — к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры. ///nCa, 6 ноября 2023 г.

 

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