Исследование УНП ООН: Культивирование опийного мака в Афганистане в 2023 году сократилось на 95% после запрета наркотиков

5 ноября 2023 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало отчет о культивировании опийного мака в Афганистане. Согласно докладу, выращивание опийного мака в стране сократилось примерно на 95 % после запрета на наркотики, введенного властями де-факто в апреле 2022 года.

Площадь культивирования опийного мака сократилась во всех регионах Афганистана с 233 000 гектаров до всего лишь 10 800 гектаров в 2023 году. Это сокращение привело к соответствующему 95%-ному сокращению поставок опия – с 6200 тонн в 2022 году до всего лишь 333 тонн в 2023 году.

Резкое сокращение имело немедленные гуманитарные последствия для многих уязвимых сельских общин, которые зависели от доходов от выращивания опиума. Доходы фермеров от продажи урожая опия 2023 года торговцам сократились более чем на 92 % – с примерно 1,36 млрд. долл. США за урожай 2022 года до 110 млн. долл.США в 2023 году.

До 2023 года стоимость одного только экспорта опиатов из Афганистана часто превышала стоимость легально экспортируемых товаров и услуг страны. Ожидается, что сильное сокращение опиатной экономики в 2023 году, которая в целом уменьшилась на 90 %, окажет более масштабное воздействие на экономику Афганистана.

Многие фермеры вместо этого занялись выращиванием пшеницы, в результате чего в провинциях Фарах, Гильменд, Кандагар и Нангахар площадь посевов зерновых выросла в целом на 160 000 гектаров. Хотя выращивание пшеницы может в некоторой степени повысить уровень продовольственной безопасности, эта культура приносит гораздо меньший доход, чем опиум – фермеры в четырех провинциях потеряли около 1 миллиарда долларов потенциального дохода в 2023 году, перейдя на пшеницу.

За пределами Афганистана сокращение потребления героина может привести к сокращению оборота и употребления наркотиков – или это может подстегнуть появление наркотических альтернатив, таких как фентанил и другие синтетические опиоиды. Данные об изъятиях в Афганистане и соседних странах указывают на то, что торговцы распродают свои запасы опия, оставшиеся от прошлых рекордных урожаев, чтобы компенсировать дефицит в 2023 году, в то время как переработка героина сократилась. Однако, в регионе резко возрос оборот других наркотиков, а именно метамфетамина.

С новым отчетом можно ознакомиться здесь:

https://www.unodc.org/documents/centralasia//2023/Afghanistan_opium_survey_2023_06.11.23_web.pdf ///УНП ООН Центральная Азия, 6 ноября 2023 г.