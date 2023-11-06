Форум ООН по реализации ЦУР в Северной и Центральной Азии подтвердил общую приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

1-2 ноября в Алматы состоялся Седьмой многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации Целей в области устойчивого развития. Форум был организован Субрегиональным офисом ЭСКАТО ООН по Северной и Центральной Азии.

На форуме высокопоставленные официальные лица и представители различных заинтересованных сторон подтвердили свою неизменную решимость и общую приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 Целям устойчивого развития (ЦУР), сообщает ЭСКАТО ООН.

Делегаты также подчеркнули необходимость активизации усилий по преодолению многочисленных кризисов, с которыми сталкиваются страны Северной и Центральной Азии. Процесс восстановления после пандемии COVID-19 по-прежнему осложняется глобальным геополитическим конфликтом и его влиянием на инфляцию, продовольственную безопасность и энергетику. Кроме того, последствия ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах в ответ на рост инфляции создают серьезные проблемы для многих развивающихся стран, повышая вероятность возникновения финансовых проблем и усиливая уже существовавшие факторы уязвимости.

«Нам необходимо ускорить действия по искоренению бедности во всех формах и проявлениях, а также продолжать расширять и улучшать возможности трудоустройства, социальной защиты и предоставления важнейших услуг», – сказала Армида Салсия Алишахбана, Заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), открывая форум. Она также подчеркнула необходимость приведения отраслевых, местных, национальных и международных планов и мер политики в соответствие с целями по ускорению декарбонизации, а также обеспечения климатической справедливости и равенства.

В настоящее время Северная и Центральная Азия не в состоянии достичь ни одной из 17 ЦУР к 2030 году. Несмотря на положительный прогресс в достижении Цели 1 (Ликвидация нищеты) и Цели 16 (Мир, правосудие и эффективные институты) в субрегионе, наблюдаются регрессивные тенденции по ряду Целей, связанных с Целью 13 (Борьба с изменением климата).

«Серьезно повлияли глобальные кризисы, включая продовольственный и энергетический, COVID-19, изменение климата и геополитическая неопределенность на социально-экономическое развитие стран, и это существенно отражается на реализации ЦУР. Обнадеживает, что общими усилиями мы постепенно наверстываем потерянные темпы роста экономик. И общей целью является совместное движение вперед в достижении ЦУР и закрепление достигнутых результатов», – заявил Данияр Амангельдиев, Министр экономики и торговли Кыргызской Республики.

«Нам критически важно интенсифицировать региональное сотрудничество, основанное на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды. Абсолютно все участники – государственные, частные, гражданские и международные – должны сыграть свою роль в обеспечении принятия необходимых мер для достижения устойчивого развития. Поэтому региональное партнерство между странами является неотъемлемым элементом сотрудничества, в том числе в вопросах реализации повестки дня в области устойчивого развития», – заявил Абзал Абдикаримов, Вице-министр национальной экономики Казахстана.

Гви Ёп Сон, Региональный директор Офиса ООН по координации развития в Европе и Центральной Азии, отметила: «Подчеркивая важность всестороннего партнерства, мы должны обеспечить синергию, способствующую принятию инновационных решений – от борьбы с нищетой и голодом до распространения информации об изменении климата и поощрения социального равенства. Используя сильные стороны всех заинтересованных сторон, мы стремимся к обеспечению инклюзивности, устойчивости и стабильности региона».

В работе Форума приняли участие более 100 делегатов из девяти стран Северной и Центральной Азии, представляющих правительства и государственный сектор, гражданское общество, частный сектор, научные учреждения и международные организации. Они поделились мнениями и рекомендациями по ускорению прогресса в достижении Цели 1 (Ликвидация нищеты), Цели 2 (Ликвидация голода), Цели 13 (Борьба с изменением климата), Цели 16 (Мир, правосудие и эффективные институты) и Цели 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития).

Участники выработали конкретные предложения, касающиеся, в частности, новых проблем в области продовольственной безопасности в Северной и Центральной Азии с акцентом на продолжающийся кризис в сфере энергетики, продовольствия и финансов, мер по ускорению внутристрановых и региональных действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также содействия вовлечению заинтересованных сторон путем принятия решений на основе широкого участия с акцентом на уязвимые группы населения.

Данное мероприятие является одним из пяти субрегиональных форумов, цель которых заключается в информировании, расширении возможностей и поддержке стран Азиатско-Тихоокеанского региона в их усилиях по достижению 17 ЦУР и соответствующих задач путем выявления субрегиональных тенденций, а также обмена передовым опытом и извлеченными уроками для дальнейшего развития.

Итоги и рекомендации субрегиональных форумов будут также использованы в работе Одиннадцатого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) и глобального Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФВУ) 2024 года. ///nCa, 6 ноября 2023 г.