Туркменистан запускает новые проекты в сфере энергетики и социальной инфраструктуры на западе страны

В пятницу, 3 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов посетил западный регион Туркменистана Балканский велаят, где принял участие в церемонии закладки фундамента новой электростанции и объектов социальной инфраструктуры в посёлке Гувлымаяк.

При участии главы государства в эксплуатацию были введены высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Мары–Ахал и две газотурбинные установки в структуре Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

В торжествах приняли участие Председатель Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и ведомств, администрации Балканского велаята, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, руководители высших учебных заведений, общественных организаций, средств массовой информации, а также почётные старейшины, представители широкой общественности.

Комбинированная парогазовая электростанция в этрапе Туркменбаши

Комбинированная парогазовая электростанция мощностью 1574 МВт будет построена в этрапе Туркменбаши.

Генеральным подрядчиком проекта выступает турецкая компания «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.».

Как отметил глава государства на церемонии, электроэнергетика – один из основных сегментов национальной экономики. Сегодня в стране функционируют 12 электростанций суммарной мощностью 7000 МВт. За годы независимости, а именно, в период 2013–2021 годов, было запущено восемь из них. Кроме того, введены в строй тысячи километров воздушных ЛЭП различного напряжения, реконструированные и новые распределительные системы.

На новой электростанции с комбинированным циклом будут функционировать 4 газовые и 2 паровые турбины. Их суммарная мощность составит 1574 МВт.

Комбинированный парогазовый цикл – новый тип производства электроэнергии, отличающийся повышенным коэффициентом полезного действия (КПД). Его суть заключается в выработке дополнительного количества электроэнергии за счёт попадания в паровые турбины из газовых турбин продуктов сгорания топлива, образующихся при высоких температурах.

Внедрение этой современной технологии является важным с точки зрения развития в стране безотходного производства, и, кроме того, позволяет экономить природный газ, потребляемый для выработки электроэнергии.

На станции будет работать 150 специалистов соответствующей квалификации.

Данный объект станет второй по мощности электростанцией в стране, которая обеспечит надёжное энергоснабжение потребителей одного из динамично индустриально развивающихся регионов – Балканского велаята.

Избыток выработанной здесь электроэнергии будет направляться в единую кольцевую энергосеть, а также экспортироваться соседним странам.

Высоковольтная ЛЭП Мары – Ахал

Высоковольтная воздушная ЛЭП по маршруту Мары–Ахал является частью кольцевой энергосистемы, создаваемой в стране.

Общая протяженность ЛЭП Мары – Ахал – 357 км По маршруту ЛЭП установлено 1237 опор.

Первый этап на пути реализации данного проекта – высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Ахал–Балкан запущена в 2021 году.

Прокладку высоковольтной воздушной ЛЭП по маршруту Балкан–Дашогуз планируется завершить в 2024 году. С запуском энерголиний по маршруту Балкан–Дашогуз и Мары–Ахал будет сформирована кольцевая энергетическая сеть, улучшится качество энергоснабжения внутренних потребителей, а также появятся благоприятные предпосылки для подачи электроэнергии за рубеж.

Создание единого энергокольца в Туркменистане позволит объединить энергосистемы велаятов и Ашхабада в единую сеть. Это сделает энергосистему страны более надежной и устойчивой к перебоям. Кроме того, единая сеть позволит более эффективно распределять электроэнергию по регионам страны.

Запуск газотурбинных установок мощностью 70 МВт на Туркменбашинском Комплексе НПЗ

Строительство двух новых газотурбинных энергоблоков и реконструкция действующей электростанции на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов стартовала в сентябре 2020 года.

Проект был выполнен турецкой компанией «Çalik Enerji». Установленные здесь генераторы и турбины произведены американской компанией «General Electric».

Общая проектная мощность двух газотурбинных установок модели MS6001B (General Eelectric) составляет 70 МВт.

Их ввод в эксплуатацию позволяет повысить производственные показатели ТКНПЗ.

Наряду с полным удовлетворением потребностей Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов в электроэнергии, это также создаёт возможность для подачи её излишков в единую энергосистему страны.

Церемония вручения сертификатов

Проект «Строительство новых газовых турбин и реконструкция электростанции на ТКНПЗ» был удостоен следующих сертификатов:

Сертификат качества Института экономики энергетики и технологии энергетических систем имени Фраунгофера (Федеративная Республика Германия). Его вручил советник Института профессор д-р Харальд Апель.

Сертификат за самый лучший инженерный проект от Федеральной палаты архитекторов ФРГ. Его вручил профессор Государственного университета Duisburg-Essen, советник Федеральной палаты архитекторов ФРГ Бернд Рейнхольд Росин.

Сертификат за экологически чистый и устойчивый проект от Университета имени Отто фон Герике города Магдебург (ФРГ). Его вручил старший советник по проектам возобновляемых источников энергии и устойчивой энергетики Юрий Шиков.

Жилой комплекс в поселке Гувлымаяк

В поселке Гувлымаяк планируется построить 4-этажные дома, предназначенные для 472 хозяйств, а также средняя школа на 320 мест, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр.

В поселке проживают специалисты Государственного концерна «Туркменхимия», которые работают на местных предприятиях.

Проект выполнит туркменская строительная компания «Dürli-ýaz».

В Туркменистане учрежден День работников строительно-промышленного комплекса

Ежегодно 3 ноября в Туркменистане будет отмечаться День работников строительно-промышленного комплекса. Соответствующее предложение было представлено вице-премьером Б.Аннамаммедовым и одобрено Президентом Сердаром Бердымухамедовым. ///nCa, 4 ноября 2023 г. (Фото: TDH, скриншоты с туркменского телевидения)