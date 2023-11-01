Объемы перевозок из Китая в Европу по Среднему коридору выросли более чем на 80%, сообщает IRU

С января по август 2023 года объемы перевозок из Китая в Европу по Среднему коридору увеличились более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы по Среднему коридору будет перемещаться больше товаров. Об этом заявил Генеральный секретарь Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU) Умберто де Претто на 4-м Тбилисском форуме Шелкового пути “Соединяя сегодня и завтра” в Грузии.

Срединный или Средний коридор становится все более востребованным торговым маршрутом, соединяющим Китай и Центральную Азию с Кавказом, Турцией и Европой.

На панельной дискуссии с участием министров Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также Генерального секретаря Международной морской организации Генеральный секретарь IRU Умберто де Претто сказал: «Средний коридор, кратчайший маршрут между Китаем и Европой, испытывает постоянно растущие потоки товаров».

Этот рост оказывает давление на границы вдоль коридора, которые и без того перегружены.

Для решения этих проблем IRU работает со своими членами и таможенными органами над максимальным повышением эффективности и безопасности границ вдоль Среднего коридора. Эти меры включают в себя содействие использованию международных согласованных документов, таких как TIR и CMR.

«Мы воочию убедились в важности полной мобилизации международных согласованных инструментов, таких как TIR и CMR, которые используются во всех странах, расположенных вдоль Среднего коридора, для обеспечения безопасности и прозрачности транзитных перевозок и снижения издержек бизнеса», – отметил Умберто де Претто.

IRU также призывает пограничные власти сосредоточить внимание на том, сколько времени требуется водителям для пересечения границ, а не только на продолжительности таможенных процедур. Это связано с тем, что длительное время ожидания на границах негативно сказывается на нехватке водителей, которая уже является серьезной проблемой в транспортной отрасли.

«Неэффективность создает узкие места. Водители на несколько дней застревают в портах и на границах, что также приводит к огромному финансовому бремени для торговцев и транспортных операторов. Инструменты упрощения процедур торговли были разработаны именно с этой целью: для оптимизации пограничных операций. Нет никаких веских причин для того, чтобы водители и товары застревали на границах на несколько дней», – подчеркнул Умберто де Претто.

«Являясь жизненно важными воротами на рынки, Средний коридор представляет возможности, которые простираются далеко за пределы его географических границ», – заключил он.

Тбилисский форум “Шелковый путь”, в котором приняли участие 1200 делегатов из более чем 60 стран, был организован под патронажем премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. ///nCa, 1 ноября 2023 г.