Корейские компании заинтересованы в участии в инфраструктурных проектах в Туркменистане

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин встретился с вице-премьером Туркменистана по строительству и промышленности Баймырат Аннамаммедовым.

Как сообщает МИД Кореи, встреча состоялась 31 октября (вторник) на площадке открытия ашхабадского филиала компании Daewoo Engineering & Construction.

В ходе встречи вице-премьер Аннамаммедов высоко оценил вклад корейских компаний в развитие туркменской экономики. В частности, Корея приняла участие в реализации таких проектов, как строительство комплекса сероочистки на месторождении Галкыныш и Киянлинского газохимического завода.

Вице-премьер выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между Кореей и Туркменистаном в сфере энергетики и инфраструктуры.

В свою очередь, министр Пак призвал туркменскую сторону к активному сотрудничеству и отметил заинтересованность корейских компаний в участии в таких проектах, как строительство заводов по производству удобрений, создание мощностей по сжижению природного газа и строительства установок по десульфуризации.

Пак Чжин также заявил, что намерен оказывать поддержку корейскому бизнес-сообществу в его усилиях по выходу на рынок Туркменистана и расширению сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры.

Также, глава МИД Южной Кореи рассказал об усилиях своей страны по проведению Всемирной выставки в Пусане в 2030 году.

В рамках своего официального визита в Ашхабад, министр иностранных дел Кореи встретился также со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым. ///nCa, 1 ноября 2023 г. (Фото: МИД Южной Кореи)