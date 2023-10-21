PETRONAS – Золотой Партнер XXVIII Международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана-2023» (OGT 2023).

В Ашхабаде продолжается активная подготовка к XXVIII Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT 2023), которые состоятся 25-27 октября 2023 года.

Целью конференции и выставки является укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора, обзор последних тенденций в мировой энергетической системе и расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Участие и деловые встречи на полях Конференции повысят уровень информированности потенциальных партнёров о новых инвестиционных проектах в топливно-энергетическом, нефтегазохимическом комплексах Туркменистана.

Компания PETRONAS через свою дочернюю компанию PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd. (PC(T)SB) является Золотым партнером предстоящей конференции и выставки OGT 2023.

PC(T)SB начала свою деятельность в секторе углеводородов более двух десятилетий назад с момента подписания контракта о разделе продукции (КРП) на контрактной территории Блок 1. С началом промышленной добычи нефти в 2009 году на месторождении Диярбекир и природного газа в 2011 году на месторождении Магтымгулы, PC(T)SB зарекомендовала себя как один из крупнейших производителей нефти и газа и поставщик природного газа в Туркменистане.

Помимо ответственного подхода к работе в соответствии с отраслевыми требованиями, PC(T)SB отметила 1000-й подъем нефти, что свидетельствует о долгосрочном присутствии PETRONAS в Туркменистане и ее приверженности делу обеспечения энергетической безопасности страны.

Обеспечивая высокое качество работы, PC(T)SB вносит свой вклад в развитие общества Туркменистана, реализуя свои фирменные программы социального воздействия: PETRONAS Uplifting Lives, PETRONAS Planting Tomorrow и PETRONAS Powering Knowledge. PETRONAS стремится к созданию позитивных альянсов с сообществами, в которых она работает, защищая и повышая благосостояние сотрудников, партнеров и сообществ в соответствии с целями устойчивого развития ООН.

В соответствии с поставленной Туркменистаном целью сокращения выбросов углекислого газа к 2030 году, PETRONAS продолжает поддерживать стремление страны к борьбе с изменением климата путем внедрения низкоуглеродных и климатически устойчивых решений, что дополняет стремление PETRONAS к достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году. Кроме того, компания будет поддерживать цель Туркменистана по развитию и диверсификации энергетического портфеля страны для удовлетворения международного спроса.

PETRONAS – динамично развивающаяся глобальная энергетическая группа, представленная более чем в 100 странах, производящая и поставляющая энергию и решения, способствующие прогрессу общества, реализующая энергетический потенциал по всему миру и оптимизирующая стоимость за счет своей интегрированной бизнес-модели. PETRONAS включает в себя экологически чистые традиционные и возобновляемые ресурсы, а также готовый ассортимент передовых продуктов и адаптивных решений. Устойчивое развитие лежит в основе деятельности компании, поскольку она использует энергетические блага для улучшения и обогащения жизни людей.

Люди – это сила PETRONAS и партнеры для ее роста, которые движут ее страстью к инновациям, чтобы продвигаться к будущей энергетической устойчивости.

Проведение международной энергетической конференции OGT 2023 является уникальной возможностью для обсуждения наиболее важных вопросов в нефтегазовой отрасли и способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между национальными и международными энергетическими компаниями. На сегодняшний день для участия в конференции уже зарегистрировалось более 700 делегатов из 46 стран, а свои выставочные стенды представят более 70 международных энергетических компаний.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте www.ogt-turkmenistan.com

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