Руководители таможенных служб Центральной Азии и Китая обсудили вопросы будущего сотрудничества

17 октября 2023 года в Пекине состоялась неофициальная встреча руководителей таможенных служб стран Центральной Азии и Китая, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Встреча была приурочена к третьему форуму международного сотрудничества «Один пояс, один путь» и стала продолжением переговоров, состоявшихся в онлайн-режиме 21 апреля 2023 года.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках проекта «Единое окно», управления приграничными пунктами пропуска между Китаем и странами Центральной Азии, управления таможенными рисками, обмена опытом в области неинтрузивного досмотра, взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора, сотрудничества в правоохранительной сфере, а также предварительного обмена таможенными данными.

По итогам встречи стороны договорились ускорить практическую реализацию обсужденных вопросов для содействия активному развитию инициативы «Один пояс, один путь». ///nCa, 20 октября 2023 г.