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Представительство турецкого телерадиоканала TRT награждено почетной грамотой кинофестиваля Arkadagyň Säheri

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Почетная грамота была вручена представителю TRT в Туркменистане на кинофестивале «Arkadagyň Säheri».

В 1999 году TRT открыла свое первое представительство в Центральной Азии в Туркменистане, что свидетельствует о  большом уважении турецкого телерадиоканала к Туркменистану.

“Как семья TRT, под руководством нашего Президента Сердара Бердымухамедова, мы гордимся и счастливы представить историю, цивилизацию и красоту Туркменистана всему миру через наши ежедневные новости”, – отмечают в представителестве TRT.

Надеемся и в будущем продолжить наше сотрудничество с Туркменским телевидением и Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана.

В качестве представителя Туркменистана мы показали в Ашхабадском киноконцертном центре наши короткометражные фильмы «Мерв – столица Великого государства Сельджуков» и «Конеургенч». Через эти фильмы мы хотели показать культуру и историю страны. Надеемся, что наше совместное сотрудничество в сфере образования, кино и других сферах продолжится и в дальнейшем, подчеркивают в TRT.

“Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Уважаемому Президенту Сердару Бердымухамедову, нашему другу Гурбангулы Бердымухамедову, Туркменскому телевидению, Объединению имени Огузхана и Министерству иностранных дел за проведение данных мероприятий. Спасибо”. /// TRT Туркменистан, 19 октября 2023 г.

 

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