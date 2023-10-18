Российская экспедиция возобновила раскопки на юге Туркменистана

Полевой сезон российской археологической экспедиции, исследующей поселение Илгынлы-Депе на юге Туркмении, возобновился после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией, передает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, директора Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Наталью Соловьеву.

“Сейчас мы возобновили раскопки после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией. Этот памятник дает удивительные результаты, потому что Илгынлы можно сравнить по художественному восприятию жизни его обитателями только с Чатал-Гуюком, это уникальный неолитический памятник в Турции, в котором очень много разных произведений искусства. У нас то же самое”, – рассказала она.

По словам Соловьевой, найденная в Илгынлы настенная роспись не имеет аналогов в мире.

В новом сезоне экспедиции предстоит работа с гончарной печкой, обнаруженной в 2019 году.

«В помещении с печкой мы не дошли до основания, до начала. В этом году наша задача – разобрать основание. Разобрать печку, посмотреть технологию, как она была сложена. И разобрать дом, посмотреть, как и из чего он сложен, какие к нему примыкают помещения», – рассказала она.

Илгынлы-Депе – городище, которое было предположительно было основано в начале 5 тыс. до н. э. Он расположен в 240 км от Ашхабада в подгорной полосе Копетдага и занимает площадь около 14 га. Илгынлы-депе отличается постройками с оригинальным интерьером, основной функцией которых было проведение ритуалов.

Илгынлынские святилища представляют яркий феномен архитектуры эпохи развитого энеолита.

Археологи ИИМК РАН под руководством Соловьевой ведут раскопки здесь с 1987 года. В настоящее время работы проводятся по договору с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

///nCa, 18 октября 2023 г. (Фото: Записки Институт Истории Материальной Культуры РАН, 2019 г. № 20, Н.Ф.Соловьёва, “Обжигательные печи Илгынлы-депе периода раннего энеолита”)