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Молодежная конференция по вопросам изменения климата дает возможность будущим лидерам Туркменистана

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Дашогуз, Туркменистан, 3 октября 2023 г.

В преддверии Конференции молодежи (COY18) и 28-й сессии Конференции сторон (COP 28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата ООН в Туркменистане состоялась Молодежная конференция по вопросам изменения климата, организованная Правительством Туркменистана совместно с Офисом Постоянного Координатора ООН в Туркменистане,  Посольствами Великобритании и  Объединенных Арабских Эмиратов. Мероприятие, проходившее в престижном Туркменском государственном сельскохозяйственном институте в Дашогузе, собрало молодых людей со всего велаята для обсуждения насущных экологических проблем и изучения возможностей участия молодежи в борьбе с изменением климата.

Молодежная конференция по вопросам изменения климата была направлена на расширение возможностей и просвещение молодежи Туркменистана по жизненно важным экологическим вопросам, включая изменение климата, устойчивое сельское хозяйство, кризис Аральского моря и адаптацию сельского хозяйства к изменению климата. Мероприятие стало платформой для обмена опытом, наращивания потенциала и разработки инновационных решений для решения глобальных проблем.

В конференции приняли участие молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет, молодые послы ЦУР, Постоянный координатор ООН в Туркменистане г-н Дмитрий Шлапаченко, сотрудники посольств Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов, а также. национальные партнеры: представители Министерства иностранных дел, Министерства образования, Министерства охраны окружающей среды, образовательных центров, эксперты и специалисты по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды, включая и представителей общественных организаций.

Участники конференции провели оживленные дискуссии и  обмен знаниями в практических семинарах, в которых они получили знания, необходимые для осуществления позитивных изменений в сообществе. Они  подчеркнули  важность согласования местных усилий с международными обязательствами, в частности с Парижским соглашением, для построения более устойчивого будущего.

Конференция, собравшая широкий круг заинтересованных сторон продемонстрировала стремление молодежи внести свой вклад в борьбу с изменением климата и решение экологических проблем как на местном, так и на глобальном уровнях, , способствовала применению инклюзивного и междисциплинарного подхода в решении этих сложных проблем.

Конференция подчеркнула роль молодого поколения как ключевого партнера в борьбе с изменением климата, вдохновило молодых людей Туркменистана на активное участие в проектах по борьбе с изменением климата, а также предоставила возможность для обсуждения и решения основных вопросов по изменению климата, влияющих на природу Туркменистана. Успех Молодежной конференции по изменению климата явился свидетельством непоколебимой приверженности молодежи Туркменистана решению неотложных проблем, связанных с климатическим кризисом и очевидно, что энтузиазм, новаторство и решимость молодых лидеров сыграют решающую роль в формировании более устойчивого будущего Туркменистана и всего мира. ///ООН Туркменистан, 4 октября 2023 г.

 

 

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