Инклюзивный фестиваль в Ашхабаде – праздник толерантности и бесконечной силы духа

Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова

Второй инклюзивный фестиваль “МЫ РАЗНЫЕ, МЫ РАВНЫЕ” состоялся в Ашхабаде 30 сентября 2023 года.

Мероприятие было организовано Представительством ООН в партнерстве с Офисом ООН по правам человека в Центральной Азии и совместно с местными НПО, работающими с людьми с ограниченными возможностями, и Государственным комитетом по спорту и физической культуре.

Организаторы ставили целью проведения фестиваля создание безопасной и инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли полноценно участвовать в общественной жизни.

Между тем, фестиваль стал настоящим праздником инклюзивности и силы человеческого духа.

Инклюзивные фестивали играют важную роль в развитии инклюзивного, толерантного общества. Такие мероприятия помогают людям с ОВЗ почувствовать себя полноценными членами общества, а также способствуют формированию толерантного отношения к ним со стороны здоровых людей.

И как стало очевидно на фестивале, понятие «лица с ограниченными возможностями» подразумевает лишь физические ограничения. И на самом деле, эти «ограниченные возможности» не заметны на фоне неограниченной силы духа и жизнелюбия этих по-настоящему особенных, талантливых людей, с большим творческим потенциалом. А тем, чьи казалось бы возможности не ограниченны, порой стоит поучиться у них. ///nCa, 1 октября 2023 г.

Несколько фото с фестиваля: