Совместное заявление глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии – лидеры Германии и пяти центральноазиатских государств договорились об установлении стратегического регионального партнерства

Текст совместного заявления, принятого по итогам встречи глав государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) с Федеральным Канцлером Германии опубликован на официальном сайте Федерального правительства Германии. Ниже приводим неофициальный перевод заявления:

29 сентября 2023 года Федеральный канцлер Олаф Шольц приветствовал Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Берлине на первой встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

В ходе открытого и конструктивного обмена мнениями лидеры отметили развитие отношений между государствами Центральной Азии и Германией за последние три десятилетия с момента установления дипломатических отношений.

Они подчеркнули разностороннее и многогранное двустороннее сотрудничество, а также германо-центральноазиатское сотрудничество в рамках Европейского союза (ЕС) и многосторонних форматов. Лидеры подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению германо-центральноазиатского партнерства, основанного на общих ценностях, взаимном уважении и интересах, и продолжению диалога на высоком уровне.

Канцлер выразил свою поддержку усилиям государств Центральной Азии по дальнейшему развитию регионального сотрудничества, направленного на обеспечение процветания, мира, безопасности и стабильности, устойчивого развития и добрососедских отношений между государствами региона.

Канцлер высоко оценил результаты Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоялась в Душанбе 14 сентября, и поприветствовал следующую запланированную встречу в Казахстане.

Лидеры поприветствовали активизацию отношений между странами Центральной Азии и ЕС. Они подчеркнули важность Стратегии ЕС по Центральной Азии с ее акцентом на устойчивость, процветание и региональное сотрудничество.

Лидеры подчеркнули важность борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров и рассмотрят возможность углубления сотрудничества в этих областях.

Лидеры поприветствовали совместные мероприятия и проекты на многосторонних форумах, в частности, на площадке Организации Объединенных Наций (ООН) и учреждений системы ООН. Они также поприветствовали участие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в регионе и напомнили о финансовой поддержке Германией региональных проектов во всех трех измерениях ОБСЕ, особенно в области управления границами, предотвращения насильственного экстремизма, климата и безопасности, а также расширении прав и возможностей женщин.

Лидеры подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном уважении международного права. Лидеры выразили свою неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, в частности принципов уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.

Лидеры подчеркнули, что мирное урегулирование конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, дипломатия и конструктивный диалог имеют важное значение.

Касательно любого конфликта, лидеры выразили поддержку справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципов Устава Организации Объединенных Наций, территориальной целостности и суверенитета, а также прав человека и основных свобод.

Лидеры подчеркнули важную роль зон, свободных от ядерного оружия, как уникальных региональных механизмов укрепления доверия между соседями, содействия миру и сотрудничеству и укрепления глобальной архитектуры ядерного разоружения и нераспространения в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. В этом контексте лидеры напомнили о создании в 2006 году Зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии – первой зоны, свободной от ядерного оружия, в Северном полушарии.

Лидеры поддерживают усилия, направленные на восстановление суверенного равенства государств -членов в МАГАТЭ и включение государств в региональные группы МАГАТЭ.

На полпути к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года лидеры подтвердили свою общую приверженность работе по достижению целей в области устойчивого развития. В этом контексте они подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества для укрепления верховенства закона, демократии, благого управления, гендерного равенства, универсальных прав человека и основных свобод, как указано в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии 2019 года.

Лидеры подчеркнули важность тесного обмена мнениями по режимам санкций, в том числе диалога с ЕС, и дальнейших усилий по предотвращению уклонения от санкций.

Лидеры подтвердили свою твердую приверженность развитию Афганистана как безопасной, мирной, стабильной и процветающей страны, уважающей права человека и основные свободы всех граждан Афганистана, в частности женщин, девочек и этнических групп. Они признали усилия международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана на принципиальной основе и в соответствии с международным правом и общепризнанными нормами и принципами. Лидеры подчеркнули значимость различных проектов ЕС-ПРООН и специальных образовательных программ в регионе, а также важность финансовой поддержки этих программ государствами-донорами и организациями.

Они подчеркнули важность инклюзивного и представительного правительства с активным участием всех этнических, конфессиональных и политических групп, уважения и защиты основных прав человека и фундаментальных свобод всех граждан Афганистана, а также восстановления экономики для достижения прочного мира в Афганистане.

Лидеры стран Центральной Азии обменялись мнениями о процессе социально-экономических и политических реформ в своих странах. Канцлер проинформировал о текущих и инициированных реформах в Германии, направленных на адаптацию к новым геополитическим реалиям, с особым акцентом на области обороны, энергетики, а также энергетической безопасности и миграции. Канцлер подтвердил готовность Германии поддержать реформы в Центральной Азии посредством наращивания институционального потенциала, обмена экспертами и проектами.

Лидеры подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в поощрении уважения прав человека и основных свобод, борьбе с торговлей людьми и дальнейшей поддержке гражданского общества. Лидеры напомнили о важности прав женщин и независимых средств массовой информации.

Лидеры подчеркнули важность дальнейшего развития двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Германией и государствами Центральной Азии. Они согласились поддерживать такую деятельность, где это уместно и применимо, с помощью государственных инструментов, таких как экспортные кредиты и инвестиционные гарантии, в соответствии с условиями этих инструментов. Лидеры подчеркнули важность создания благоприятной деловой среды с особым акцентом на верховенство закона, права человека, права собственности и независимую судебную систему. Лидеры приветствовали деловой круглый стол, организованный Восточным комитетом немецкой экономики в Берлине, который состоялся непосредственно перед встречей лидеров, и согласились с тем, что расширение обмена представителями бизнеса и делегациями создает новые возможности для экономик и способствует развитию взаимовыгодных экономических отношений.

В целях развития конструктивного диалога и поощрения инвестиций лидеры приветствовали организацию соответствующими деловыми кругами официальных визитов и совместных мероприятий, развитие связей и поддержку действующих предприятий и реализацию совместных проектов. Это также включает в себя дальнейшее сотрудничество в области туризма и его развития.

Лидеры согласились с важностью связуемости между ЕС и Центральной Азией, включая “Средний коридор”. Лидеры подчеркнули свою цель по укреплению энергетической безопасности и развитию альтернативных маршрутов энергоснабжения, содействию устойчивой и безопасной цифровизации и цифровому суверенитету, улучшению транспортных и транзитных связей и продвижению к зеленой, устойчивой, благоприятной для климата и окружающей среды экономике, сельскому хозяйству, энергетической системе и электронной коммерции. В этом контексте лидеры подчеркнули и приветствовали инициативы ЕС Global Gateway, а также Team Europe по водоснабжению, энергетике и изменению климата, а также по цифровому подключению и с нетерпением ожидают их ускоренной реализации. Канцлер подчеркнул приверженность Германии поддержке этих инициатив посредством национальных вкладов, а также вкладов ЕС.

Лидеры подтвердили свою заинтересованность в развитии “Среднего коридора” и привлечении финансирования для инфраструктурных проектов в рамках инициативы Global Gateway. Лидеры приветствовали итоговый отчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) об устойчивых транспортных сообщениях между Европой и Центральной Азией, в котором Центральная Транскаспийская сеть определена как устойчивая транспортная сеть.

Лидеры выразили заинтересованность в дальнейшем изучении возможностей взаимовыгодного сотрудничества в области миграции. Часть возможных партнерских отношений может включать как легальную миграцию, так и сотрудничество в области реадмиссии.

Канцлер отметил, что Германия приветствует подписание Совместной декларации о намерениях как с Узбекистаном, так и с Кыргызстаном и надеется на сотрудничество в этой области с другими партнерами. В этом контексте канцлер отметил, что с предстоящей реформой Закона об иммиграции квалифицированных работников Германия создаст больше возможностей для трудоустройства и ускорит процедуры.

Лидеры выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в области профессиональной подготовки и совершенствования человеческого капитала.

Лидеры подчеркнули важность борьбы с изменением климата и принятия мер по адаптации к его последствиям, как это предусмотрено германской инициативой “Зеленая Центральная Азия”, которая представляет собой совместный подход Германии к адаптации к климату в Центральной Азии. В целях разработки передовых практик в тесном сотрудничестве со своими центральноазиатскими партнерами министерства Германии поддерживают ключевые темы различными проектами в секторах водных ресурсов и управления климатическими рисками, энергетики, сельского хозяйства, а также связанного с ними профессионального обучения, научных исследований и зеленой экономики. Эти региональные программы являются вкладом Германии в инициативу Team Europe “Вода, энергетика, изменение климата” в Центральной Азии. Лидеры подтвердили свою заинтересованность в укреплении совместных действий по полному и эффективному выполнению обязательств по Парижскому соглашению.

Канцлер Германии приветствовал принятие региональной программы “Зеленая повестка дня для Центральной Азии”, направленной на выработку совместных подходов между странами для эффективного и рационального использования ресурсов и смягчения последствий изменения климата, и выразил готовность поддержать ее практическую реализацию.

Канцлер объявил об инициативе по созданию многостороннего донорского партнерства для Центральной Азии в сотрудничестве с ЕБРР, которое будет заниматься региональными экологическими и климатическими темами, такими как устойчивое управление водными ресурсами и землепользование, сохранение ледников и региональное энергетическое сотрудничество. Реализуя региональные и трансграничные проекты, это партнерство могло бы также внести свой вклад в реализацию стратегии взаимосвязанности в Центральной Азии.

Канцлер напомнил об участии Германии в проектах по повышению эффективности и рационального использования водных ресурсов путем внедрения водосберегающих технологий, а также донорских проектах по борьбе с изменением климата, смягчению последствий и повышению устойчивости, в том числе в рамках Международного фонда спасения Аральского моря (МФСА).

Лидеры подчеркнули необходимость активизации взаимодействия между аналитическими центрами и организациями гражданского общества, сотрудничества в области культуры и образования, в том числе в области изучения и сохранения историко-культурного наследия, укрепления связей в области высшего образования и науки посредством академических и исследовательских обменов, а также возможностей для профессионального образования.

Руководители продолжат поддерживать преподавание немецкого языка в соответствующих учебных заведениях страны-партнера, например, в рамках программ Гете-института, центров немецкого языка имени Гете и более 50 школ PASCH (Школы: партнеры для будущего). В общей сложности более 500 000 школьников в регионе изучают немецкий язык.

Лидеры выразили готовность сотрудничать в области инноваций и технологий, а также важность инвестирования в развитие человеческого капитала ради общего развития и реализации совместных инновационных проектов. Лидеры отметили важность расширения сотрудничества по вопросам биологической безопасности и предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний.

Основываясь на общем масштабе и глубине своих отношений, лидеры Германии и пяти центральноазиатских государств договорились об установлении стратегического регионального партнерства между Германией и Центральной Азией. Они договорились укрепить и модернизировать существующее сотрудничество между Германией и регионом, сосредоточив внимание на четырех областях:

– экономика, энергетика и природные ресурсы;

– региональное сотрудничество и устойчивость;

– климат и окружающая среда;

– контакты между людьми.

Лидеры стремятся расширить существующие форматы и платформы и намерены ввести регулярные консультации в данных областях на уровне высокопоставленных правительственных чиновников.

Главы государств Центральной Азии выразили свою признательность канцлеру за организацию встречи в Берлине. Лидеры договорились содействовать дальнейшим контактам и приветствовали предложение организовать следующую встречу глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии в Центральной Азии в 2024 году.///nCa, 30 сентября 2023 г.