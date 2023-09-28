News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Аркадаг Бердымухамедов отбыл в Берлин для участия в саммите «Германия – Центральная Азия»

Аркадаг Бердымухамедов отбыл в Берлин для участия в саммите «Германия – Центральная Азия»

By

28 сентября 2023 года Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отбыл из Ашхабада в Берлин во главе делегации Туркменистана с целью участия в саммите «Германия – Центральная Азия», который состоится в пятницу, 29 сентября 2023 года, передают туркменские государственные телеканалы в вечернем выпуске новостей.

Перед вылетом в Берлин Аркадаг Бердымухамедов провел расширенное заседание с участием членов правительства.

О визите с отчетом выступил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Комментируя доклад, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодных двухсторонних отношений с Германией.

Туркменистан высоко оценивает уровень сложившихся межгосударственного взаимодействия с Германией и придается особое значение развитию этих отношений по всем направлениям.

Национальный лидер туркменского народа отметил широкие возможности для дальнейшего наращивания сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ в политико-дипломатической, торгово-экономической, предпринимательской и гуманитарной сферах.

***

На официальном сайте Федерального Президента Германии сообщается о предстоящей 29 сентября беседе Президента Штайнмайера с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым; Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым; Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном; Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также 29 сентября лидеры стран ЦА встретятся с Канцлером Германии Олафом Шольцем. ///nCa, 28 сентября 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Аркадаг Бердымухамедов посетит Иран на этой неделе
  2. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в Саммите «Центральная Азия + Китай»
  3. Вторая очередь застройки города Аркадаг открывает широкие возможности для участия турецкого бизнеса
  4. Аркадаг Бердымухамедов призвал к налаживанию связей между Федерацией конного спорта России и туркменскими коневодами
  5. Президент Туркменистана примет участие в сессии ГА ООН и саммите Центральная Азия-США в Нью-Йорке
  6. Аркадаг Бердымухамедов и министр иностранных дел Палестины обсудили вопросы двусторонних отношений
  7. Аркадаг Бердымухамедов проинспектировал ход строительства культурно-паркового комплекса Махтумкули в Ашхабаде – его открытие состоится в 2024 году
  8. Аркадаг Бердымухамедов провел телефонные переговоры с Президентом Таджикистана
  9. Аркадаг Бердымухамедов награжден орденом ТЮРКСОЙ и медалью Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
  10. Аркадаг Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Ахалским велаят и встретился с зампредседателя Координационного совета по вопросам семеноводства СНГ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan