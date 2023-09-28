Аркадаг Бердымухамедов отбыл в Берлин для участия в саммите «Германия – Центральная Азия»

28 сентября 2023 года Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отбыл из Ашхабада в Берлин во главе делегации Туркменистана с целью участия в саммите «Германия – Центральная Азия», который состоится в пятницу, 29 сентября 2023 года, передают туркменские государственные телеканалы в вечернем выпуске новостей.

Перед вылетом в Берлин Аркадаг Бердымухамедов провел расширенное заседание с участием членов правительства.

О визите с отчетом выступил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Комментируя доклад, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодных двухсторонних отношений с Германией.

Туркменистан высоко оценивает уровень сложившихся межгосударственного взаимодействия с Германией и придается особое значение развитию этих отношений по всем направлениям.

Национальный лидер туркменского народа отметил широкие возможности для дальнейшего наращивания сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ в политико-дипломатической, торгово-экономической, предпринимательской и гуманитарной сферах.

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На официальном сайте Федерального Президента Германии сообщается о предстоящей 29 сентября беседе Президента Штайнмайера с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым; Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым; Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном; Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также 29 сентября лидеры стран ЦА встретятся с Канцлером Германии Олафом Шольцем. ///nCa, 28 сентября 2023 г.