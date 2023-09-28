Akorda: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы по итогам переговоров на высшем уровне

Президент Казахстана и Федеральный канцлер Германии выступили с совместным заявлением для прессы по итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Берлине 28 сентября 2023 г.

– Германия – стратегический партнер Казахстана в Европейском Союзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Поэтому мы придаем исключительное значение укреплению двустороннего сотрудничества. Сегодня мы обсудили с г-ном Канцлером широкий круг вопросов, особое внимание уделив дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Германией, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что прошедшие переговоры вновь подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее углубление казахско-германских отношений.

– Мы констатировали, что в нынешних условиях Казахстан и Германия должны максимально прагматично подойти к реализации новых инвестиционных проектов для обеспечения устойчивого развития наших государств. Для этого у нас имеются политическая воля и огромный экономический потенциал. Важной частью переговоров стало обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Мы отметили положительную динамику двусторонней торговли, договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров, – сообщил Глава государства.

По его словам, обстоятельно были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в таких перспективных отраслях, как нефтегазохимия, металлургия, транспорт и логистика.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договоренности, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями.

­– Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнерами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и др. Эти документы призваны придать серьезный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами, – подчеркнул Глава государства.

Одним из приоритетов в выступлении было названо развитие кооперации в энергетической сфере.

– Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок и придать им долгосрочный характер, – сказал лидер Казахстана.

В выступлении были обозначены новые возможности для расширения взаимодействия двух стран.

– Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле «сырье, промышленность и технологии» позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил Канцлеру создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно «зеленого» водорода, – предложил Президент.

Глава Казахстана заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, широкие перспективы взаимодействия открываются также в агропромышленном секторе, сферах финансов, инноваций, цифровизации.

– Сегодня в рамках финансирования экономических проектов мы сотрудничаем с такими банками, как Deutsche Bank, Euler Hermes, KfW, а также региональными финансовыми структурами. С целью расширения данного перечня приглашаем немецкие финансовые институты к более тесному взаимодействию, – отметил Президент.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в городе Актау.

Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил Канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.

Федеральный канцлер Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что Казахстан является ведущим торгово-экономическим партнером Германии в Центральной Азии. Он указал на важность расширения взаимодействия в сферах энергетики, устойчивого развития, цифровизации и борьбы с изменением климата.

Кроме того, Канцлер заявил о том, что Германия и Европейский Союз полностью поддерживают инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформы в Казахстане.

Руководители Казахстана и Германии ответили на вопросы представителей средств массовой информации.

В частности, Главе Казахстана был задан вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины.

– Действительно, Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире. У нас есть традиции сотрудничества, будь то торговля или гуманитарные связи. В 2013 году подписан Договор о союзнических взаимоотношениях между нашими странами.

Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН.

Сегодня уважаемому г-ну Канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров. Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. И мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия.

Что касается границы между Казахстаном и России, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений, – отметил Касым-Жомарт Токаев. ///Первоначально опубликовано на официальном веб-сайте Президента Казахстана (Ссылка: https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-olaf-sholc-proveli-brifing-dlya-pressy-2882918 )