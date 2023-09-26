Туркменистан: развитие транспортно-коммуникационной системы в годы независимости

Транспортно-коммуникационный комплекс стал одним из динамично развивающихся секторов экономики Туркменистана. Страна активно интегрируется растущую сеть транспортных соединений региона и Евразии. Об этом в своей статье в официальных сми пишет Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев.

Ниже приводим обзор отраслевых показателей и ключевых фактов, перечисленных в статье:

Транспортно-коммуникационный комплекс включает агентства «Türkmendemirýollary» (Туркменские железные дороги), «Türkmen­howaýollary» (Туркменские авиалинии), «Türkmendeňizderýa-ýollary» (Морской и речной транспорт),«Türkmenawtoulaglary» (Туркмен Автотранспорт) и «Türkmenaragatnaşyk» (Туркмен связь).

В ходе 70-го пленарного заседания 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана была принята Резолюция об объявлении 26 ноября «Всемирным днём устойчивого транспорта».

Авиасектор

Внешнеэкономические связи в сфере гражданской авиации осуществляются на основе более 50-ти международных соглашений и конвенций с различными странами.

Туркменистан является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Совета по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а также сотрудничает с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

Регулярно пополняется авиапарк современными самолётами Boeing и Airbus. В частности, за короткий период времени приобретены несколько воздушных судов Boeing различных модификаций, типа «Челенджер-605», вертолёты «Ми-17», Agusta Westland-101, ЕС-145, вертолёт скорой помощи «Ми-17-1В» и «ANSAT», а также два новых грузовых самолёта Airbus А330-200.

В текущем году будут поставлены 4 самолёта Boeing 737-8 и два Boeing 777-367ER.

Открыты новые направления для осуществления грузовых перевозок – Ашхабад–Сеул–Ашхабад, Ашхабад–Ханой–Ашхабад, Ашхабад–Хошимин–Ашхабад, Ашхабад–Милан–Ашхабад.

Морской и речной траснпорт

Планы по созданию широкой сети транспортных узлов, развитие туркменского побережья Каспия направлены на превращение страны в важную часть трансконтинентального коридора.

1 июня 2023 года Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид вручила Президенту Сердару Бердымухамедову Сертификат EcоPorts, присуждённый Международному морскому порту Туркменбаши.

Установлены партнёрские отношения с рядом крупных международных организаций, таких как Международная морская организация (IMO), Европейское агентство морской безопасности (EMSA), Исламский банк развития (ISDB), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный фонд ОПЕК (OFID).

Для получения соответствующих сертификатов о признании международного плавания судов в соответствии требованиями безопасности ведётся активное сотрудничество с такими классификационными обществами, как Российский Морской Регистр Судоходства (РМРС) и французская инспекционно-сертификационная компания «Bureau Veritas» (BV).

В морской флот Туркменистана входят такие судна, как два современных парома типа RO-PAX «Berkarar» и «Bagtyýar», пассажирский 320-местный быстроходный корабль «Çarlak», 126-местные «Rowaç» и «Parahat», а также буксиры «Jahan», «Älem», «Seýil» и «Gudrat», и др.

Судостроительный и судоремонтный завод «Balkan» приступило к строительству одного дноуглубительного судна и двух сухогрузов.

Туркменсвязь

Агентство «Türkmenaragatnaşyk» определено уполномоченным органом по развитию цифровой экономики в Туркменистане.

В рамках поэтапного перехода к цифровой экономике особое внимание уделяется обеспечению защиты данных от киберугроз. В связи с этим при агентстве «Türkmenaragatnaşyk» создана Государственная служба кибербезопасности.

Агентство «Türkmenaragatnaşyk» и ПРООН в Туркменистане запустили Проект «Содействие во внедрении электронной системы для межведомственного обмена информацией в Туркменистане». Согласно проекту планируется изучить международный опыт, создать и запустить в Туркменистане системы электронного обмена информацией и электронного документооборота на базе платформы X-Road, а также подключить отраслевые учреждения.

В умном городе Аркадаг введён в эксплуатацию комплекс оборудования 3G и 4G, установлены и запущены современная сеть GPON и система IP TV на 235 телеканалов с возможностью дополнительного расширения, задействованы технологии «умного» дома.

В соответствии с концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане были запущены стартапы под названием «Цифровое решение» в целях выявления и поощрения физических и юридических лиц, разрабатывающих программное обеспечение и занимающихся инновационными разработками.

С 2007 года объём мобильной связи в Туркменистане увеличился в 13 раз, а количество передающих и принимающих устройств – в 83 раза. Объёмы проводной сети увеличились в 3,3 раза, а количество клиентов, пользующихся услугой Интернет, в 936 раз.

В результате увеличения интернет-потоков, поступающих извне, цены на интернет-услуги постепенно снижаются, предлагаются выгодные тарифы.

Сегодня число пользователей Интернета в Туркменистане превысило 3 миллиона человек.

В Туркменистане проводится огромная работа по увеличению и диверсификации объёмов международной телефонной связи и передачи данных. Так, в 2007 году функционировали две международные линии передачи: Ашхабад–Гучан (Иран) и Туркменабат–Алат (Узбекистан). В настоящее время Туркменистан подключён к 8 международным оптико-волоконным магистральным системам связи: Ашхабад–Гучан (Иран), Серхетабат–Герат (Афганистан), Керки–Акина (Афганистан), Туркменабат–Алат (Узбекистан), Гарабогаз–Кендерли (Казахстан) и Дашогуз–Гурлен (Узбекистан).

Планируется модернизация имеющихся, а также строительство новых межгосударственных оптико-волоконных линий передачи данных, в том числе между посёлком Гарабогаз Балканского велаята и населённым пунктом Теймир баба Республики Казахстан, Этрек Балканского велаята и Куммет-Ковус (Исламская Республика Иран).

Также между Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение о совместном строительстве, владении и использовании всей прикаспийской оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан–Азербайджан через операторов связи двух стран. Реализация этого проекта соединит города Туркменбаши и Сиязань.

Автотранспорт

В стране ведётся строительство 600-километровой скоростной автодороги.

Соединение скоростной магистрали, связывающей восточный регион страны с её центром, с автомагистралью Ашхабад–Туркменбаши позволит грузовым автомобилям выйти на Международный морской порт Туркменбаши и оттуда морским путём добираться до Кавказа, в Европу, Южный регион России, на север Ирана, в Персидский залив и Оман.

Продолжается работа по укреп­лению материально-технической базы отрасли за счёт регулярно приобретаемых пассажирских автобусов, легковых автомобилей-такси и грузовых машин от всемирно известных компаний– «Iran Khodro», «Hyundai», «Toyota», «PAZ», «Kamaz», «Yutong».

На сегодняшний день в распоряжении агентства «Türkmenawtoulaglary» (Туркмен автотранспорт) 6477 автомобилей различных моделей, в том числе осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки в Ашхабаде 2936, в Ахалском велаяте 638, в Балканском велаяте 593, в Марыйском велаяте 655, в Лебапском велаяте 940 и в Дашагузском велаяте 691 единица.

Проводится масштабная работа по внедрению цифровой системы в отрасль. В связи с присоединением Туркменистана к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, касающемся Электронной товарно-транспортной накладной, поставлена цель обеспечить создание электронной системы обмена данными о товарах и транспортных средствах в данной сфере.

В городе Аркадаг функционируют электрические автобусы и электромобили.

Железнодорожный транспорт

В настоящее время протяжённость железных дорог Туркменистана достигает 5 173,4 километра, при этом 3 947,1 километра из них относятся к главным дорогам.

Следует отметить, что в транспортной сфере уже реализован ряд крупных проектов. В их числе – стальные магистрали Узень–Берекет–­Горган, Керки–Ымамназар–Акина, Ашхабад–Дашогуз (Каракумы), Зергер–Керки. Строительство железных дорог с подключением их к железнодорожной системе соседних государств способствовало увеличению транзитных грузоперевозок.

Согласно соответствующим договорам агентства «Türkmendemirýollary» с предприятиями России и Китая в течение 2021–2023 годов были закуплены российские магистральный пассажирский тепловоз ТЭП70БС и магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25Км, а также китайские магистральные грузовые тепловозы CKD9A-1.

Учитывая выгодное географическое положение, Туркменистан занимает одну из основных позиций на международном рынке транзитных грузовых перевозок.

Туркменстан является важным звеном транзитных коридоров: транснациональная стальная магистраль Казахстан–Туркменистан–Иран, железные дороги Керки–Ымамназар–Акина, Серхетабат–Тургунди, Международный морской порт Туркменбаши, транспортный коридор Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция и др. ///nCa, 26 сентября 2023 г.