Туркменистан готов активно содействовать реализации китайской инициативы Пояса и Пути

Туркменистан готов активно содействовать реализации крупных транспортных инициатив, в том числе китайской инициативы «Один пояс, один путь». Это следует из презентации туркменской делегации на 1-й встрече министров транспорта стран Центральной Азии и КНР, прошедшей на площадке Глобального форума по устойчивому транспорту в Пекине.

Как сообщает Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров, Туркменистан на встрече был представлен заместителем генерального директора данного ведомства Батыром Аннаевым.

Туркменистан придает большое значение развитию стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой и другими центральноазиатскими странами и видит колоссальные возможности для расширения транспортных коридоров в Центральной Азии, что будет способствовать экономическому подъему каждого государства региона, отметил Аннаев.

За последние годы Туркменистан инвестировал значительные средства в модернизацию и развитие своей транспортной инфраструктуры.

Большинство приобретаемых сегодня Туркменистаном тепловозов и электромобилей, систем связи поставляется из Китая. Также успешно реализуется совместный проект по строительству дноуглубительного судна на национальной судоверфи с участием китайских партнеров. В Китае функционируют представительства Транспортно-логистического центра Туркменистана и туркменского национального авиаперевозчика, что способствует укреплению двустороннего взаимодействия в транспортной сфере, продолжил спикер.

В выступлении прозвучала информация о ряде масштабных инфраструктурных проектов, осуществленных в Туркменистане в целях расширения транзитных возможностей страны. Это строительство автомобильных и железных дорог, морских и речных портов, логистических терминалов и перегрузочных комплексов.

Отмечено и значение железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран в подключении к другим региональным и международным транспортным коридорам.

Так, в рамках развития международного коридора «Север-Юг» совместно с партнерами из России, Казахстана и Ирана были согласованы льготные тарифы для железнодорожных контейнерных перевозок по восточной ветке этого маршрута, чтобы обеспечить сквозной единый тариф для грузоотправителей на всем протяжении маршрута. Уже запущен регулярный контейнерный поезд по МТК «Север-Юг». По предварительным прогнозам, к 2025 году общий объем экспортных перевозок только из России по восточной ветке этого маршрута может составить более 5 млн тонн в год.

Подчеркнут также большой интерес Туркменистана к проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который придаст мощный импульс развитию транспортных связей в Центральной Азии.

По мнению туркменской стороны, подобные проекты будут способствовать превращению региона в ключевой транзитный узел, развитию торговли и транзита грузов между Китаем, Европой и странами Персидского залива через Центральную Азию.

В ходе форума, туркменская делегация вынесла на рассмотрение ряд конкретных инициатив, в том числе:

создание совместных транспортно-логистических предприятий и альянсов между национальными перевозчиками Китая и стран Центральной Азии;

разработка сквозного тарифа на контейнерные перевозки по маршруту Китай – Центральная Азия – Европа;

строительство сухих портов и логистических хабов в приграничных зонах для формирования и обработки транзитных грузопотоков;

внедрение цифровых решений для управления и мониторинга грузоперевозок в режиме реального времени

кадровая подготовка для транспортно-логистической отрасли.

Главным итогом первого заседания министров транспорта в формате “Китай-Центральная Азия” стало подписание Меморандума о взаимопонимании в целях совместной реализации достигнутых договоренностей и стимулирования активного сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в области транспорта в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.

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Глобальный форум по устойчивому транспорту проходит в Пекине 25-26 сентября. Его организатором выступает Министерство транспорта КНР. Под девизом «Устойчивый транспорт: Давайте работать вместе для содействия глобальному развитию» на форум собрались более тысячи делегатов – государственные деятели, руководители международных и региональных организаций, крупных отраслевых компаний из десятков стран. Форум фокусируется на развитии глобальных связей, обмене инновационными технологиями и опытом, продвижении зеленого и низкоуглеродного развития, а также углублении партнерства в транспортном секторе. ///nCa, 26 сентября 2023 г.