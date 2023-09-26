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Президент Туркменистана подчеркнул важность изучения возможностей астраханских экономических зон

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул целесообразность изучения заинтересованными ведомствами и представителями туркменский деловых кругов возможностей астраханских особых экономических зон для расширения инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью Российской Федерации.

Речь об этом шла на встрече в понедельник, 25 сентября, между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, передает TDH.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах взаимодействия, в том числе и в торгово-экономической сфере.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что укрепление и дальнейшее расширение конструктивного диалога с Россией, в том числе с её регионами, выступает одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркменистана.

Стороны отметили наличие общих целей в области расширения номенклатуры продукции во взаимном товарообороте. В данной связи подчёркивалось, что туркменская сторона заинтересована в установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов.

В продолжение темы отмечалось, что в перспективе весьма востребованным будет максимальная реализация потенциала Международного морского порта Туркменбаши.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил готовность рассмотреть конструктивные предложения по использованию транспортно-транзитных возможностей между портом Туркменбаши и портами Астраханской области.

В свою очередь, Бабушкин констатировал, что в Туркменистане, где создан благоприятный инвестиционный климат, активно работают известные российские компании, совместно с которыми реализован ряд важных проектов в различных областях.

Напомним также, что ранее Туркменистан посетила делегация во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.///nCa, 26 сентября 2023 г.

 

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