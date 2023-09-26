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ОБСЕ обучает правоохранителей Туркменистана цифровой криминалистике

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Департамент транснациональных угроз Секретариата ОБСЕ (TNTD) и Центр ОБСЕ в Ашхабаде провели курс цифровой криминалистики в Институте Министерства внутренних дел Туркменистана с 19 по 22 сентября 2023 года, сообщает ОБСЕ.

Курс, организованный международными экспертами, познакомил более двадцати представителей Министерства внутренних дел Туркменистана, Генеральной прокуратуры и служб кибербезопасности агентства “Туркменарагатнашык” (Туркменсвязь) с цифровой криминалистикой, компьютерными данными, а также инструментами анализа данных с открытым исходным кодом.

“Сегодня электронные доказательства имеют решающее значение. Цифровые устройства задействованы в большинстве расследований и могут содержать важные улики, независимо от того, было ли преступление совершено онлайн или оффлайн”, – сказал Ион Гайна, начальник отдела криминалистики информационных технологий Центра судебно-медицинской экспертизы Генеральной инспекции полиции Молдовы.

“С широким использованием цифровых технологий цифровая криминалистика становится все более важной областью, и возможности цифровой криминалистики необходимы для защиты электронных доказательств, которые могут быть использованы в уголовном судопроизводстве”, – подчеркнул Георгий Пирвели, глава Национальной группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT) при Министерстве юстиции Грузии.

Курс был проведен в рамках внебюджетного проекта “Наращивание потенциала по борьбе с киберпреступностью в Центральной Азии”, финансируемого Соединенными Штатами, Германией и Республикой Корея.

Это был второй национальный тренинг в Туркменистане, проведенный в рамках данного проекта. Первый учебный курс по киберпреступности и цифровым доказательствам состоялся в мае для той же группы участников, а третий курс запланирован на ноябрь 2023 года. ///ОБСЕ, 25 сентября 2023 года (Фото: ОБСЕ/Юрай Носал)

 

 

 

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