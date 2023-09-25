В Туркменистане состоялось заседание Халк Маслахаты – подведены итоги социально-экономического развития страны – Президент и Национальный Лидер выступили с программными речами

nCa Report

В воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Ашхабаде под председательством Председателя Халк Маслахаты, Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана (Народный Совет).

В ходе заседания Халк Маслахаты были подведены итоги социально-экономического развития государства, обсужден достигнутый прогресс, и озвучены задачи на предстоящий период.

В заседании приняли участие руководители органов государственной власти, входящие в состав Халк Маслахаты, депутаты Меджлиса Туркменистана, руководители министерств и отраслевых ведомств, политических партий и общественных организаций, хякимы велаятов, этрапов и городов, члены велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, почётные старейшины, седовласые матери, представители общественности со всех регионов страны, другие приглашённые участники.

Президент Сердар Бердымухамедов награжден званием Героя Туркменистана

В ходе заседания Халк Маслахаты Туркменистана состоялось торжественная церемония присвоения Президенту Сердару Бердымухамедову звания Героя Туркменистана.

Согласно Постановлению Меджлиса Туркменистана, глава государства удостоен звания Герой Туркменистана за огромный личный вклад в дело укрепления основ национальной независимости Туркменистана, принципов нейтралитета страны, за особо выдающиеся заслуги в динамичном развитии государства, упрочении международного авторитета Родины с инициативами, направленными на укрепление сотрудничества, дружбы и братства между государствами и народами, укреплении государственности, основанной Аркадагом, за деятельность, проводимую по повышению славы и достоинства Отчизны, а также в связи с празднованием 32-ой годовщины независимости Туркменистана.

В ходе заседания, проходившего в трех частях, Президент Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов приняли участие в праздничном садака.

Российский космонавт Олег Коненко поздравил Туркменистан из космоса

В ходе заседания Аркадаг Бердымухамедов сообщил, что в настоящее время Герой Туркменистана, инструктор-космонавт-испытатель Государственной корпорации «Роскосмос», командир отряда космонавтов Олег Кононенко осуществляет полёт в космическом пространстве.

Кононенко в прямом эфире поздравил туркменский народ.

Обращаясь к руководству Туркменистана, к участникам заседания, Герой Туркменистана Олег Кононенко сердечно поздравил всех с проведением общенационального форума.

Как подчеркнул космонавт, сегодня халк Маслахаты является важнейшим фактором прочности и незыблемости туркменской государственности, независимости и нейтралитета, устойчивости экономической системы и общественных институтов, а следовательно, и демократических устоев страны.

Отмечалось, что высший представительный орган народной власти играет большую роль в экономической и социальной жизни Туркменистана, активно содействует проведению политики «открытых дверей», упрочению международных связей страны через механизмы парламентской дипломатии.

Закономерно, что работа халк Маслахаты способствует укреплению международного авторитета Туркменистана, его роли как признанного центра миротворчества, сотрудничества и взаимопонимания.

Как отметил Олег Кононенко, для него, как для человека, родившегося в Туркменистане и посвятившего свою жизнь космонавтике, особую гордость вызывают успехи страны в космической сфере. При этом была выражена уверенность, что данному направлению Халк Маслахаты также будет уделять должное внимание.

Церемонии награждения

Президент Сердар Бердымухамедов вручил награды представителям старшего поколения, которым присвоено звание Туркменистана «Hormatly il ýaşulusy» (Почетный старейшина), и женщинам, удостоенным ордена «Zenan kalby» (Сердце женщины) за добросовестный вдохновенный труд в различных сферах, воспитание молодёжи в духе патриотизма и высоких духовно-нравственных ценностей нации. Полные списки награжденных публикуют в официальной прессе.

Ключевые моменты из выступления Аркадага Бердымухамедова

Туркменистан на международном уровне отметит 300-летие со дня рождения великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

Национальное единство, верховенство закона, действенность институтов власти и органов управления, а также приоритетность общественного мнения являются определяющими особенностями избранного пути Туркменистана.

Активное участие молодёжи в экономической, политической и культурной жизни страны, воспитание эрудированного, образованного поколения с широким мировоззрением являются задачей, которой всегда придаётся особое значение на государственном уровне.

Организация государственного управления в соответствии с требованиями времени требует от госслужащих профессионализма и высоких способностей.

Ещё одна из главных задач национальной экономической модели – обеспечение продовольственной безопасности.

В стране значимое место отводится развитию «зелёной» экономики и её будущему.

Необходимо разработать стратегию развития городов.

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова обладает необходимыми средства для восстановления здоровья детей, нуждающихся в опеке.

Ключевые пункты из программного выступления Президента Сердара Бердымухамедова

Рост ВВП с начала года устойчиво сохраняется на уровне 6,2 процента.

В текущем году планируется инвестировать в производственную и социально-культурную сферы в общем 37 миллиардов 400 миллионов манатов.

Согласно результатам переписи по состоянию на 17 декабря 2022 года численность населения страны составляет 7 миллионов 57 тысяч 841 человек. В связи с этим перед нами встают новые задачи. Исходя из итогов переписи, считаю целесообразным провести соответствующий анализ планов на предстоящие годы и внести коррективы.

В текущем году создано 7607 новых рабочих мест вместо запланированных 2688.

Завершение строительства газопровода ТАПИ – среди ключевых приоритетов энергетической политики.

До конца текущего года при строительстве автомобильных дорог Туркменбаши–Фараб и Ашхабад–Дашогуз, моста через залив Гарабогаз кёл будет освоено капиталовложений на сумму 545 миллионов 55 тысяч манатов.

В текущем году сельскохозяйственной отраслью будет освоено капиталовложений на сумму в 1 миллиард 600 миллионов манатов.

Туркменистан намерен стать членом ВТО и предусматривает значительное развитие внешнеторговой системы и логистических структур.

Туркменистан и далее будет проводить работу по улучшению социальной защищённости молодых граждан, поддержке молодых семей, обеспечению их современным жильём, стимулированию предпринимательских инициатив молодёжи.

Необходимо разработать Концепцию совершенствования методики преподавания в Туркменистане.

Здравоохранение: В нынешнем году для данной сферы из Государственного бюджета выделено финансовых средств в объёме 2 миллиарда 900 миллионов манатов. На строительство учреждений здравоохранения инвестирован также 1 миллиард 900 миллионов манатов.

Бережное сохранение национального наследия, исторических, культурных и духовных ценностей, их научное изучение и популяризация в мире – приоритеты нашей государственной политики.

Туркменистан подготовит новые номинации в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Твёрдо придерживаясь принципов нейтралитета и невмешательства, Туркменистан выступает сторонником решения любых противоречий мирными, политическими средствами.

Парламент: принятие новых законодательных актов и систематическая модернизация законов являются актуальными вопросами современности.

///nCa, 25 сентября 2023 г. (Фото: TDH)