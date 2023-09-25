На этой неделе Президенты стран Центральной Азии встретятся с Канцлером Германии

В пятницу, 29 сентября 2023 года, канцлер Германии Олаф Шольц встретится в Берлине с президентами пяти государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщается Управление прессы и информации федерального правительства.

Пять глав государств Центральной Азии по приглашению федерального канцлера впервые встретятся в таком формате с одним из государств-членов ЕС для обмена мнениями.

В центре совместного рабочего обеда будут вопросы укрепления регионального и экономического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия, представляющие важность для региона и Германии, отмечается в пресс-релизе.

Также, 28 сентября Шольц проведет двустороннюю встречу с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После встречи в формате 5+1, 29 сентября запланированы двусторонние переговоры с президентами Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Ожидается, что в ходе переговоров будет обсужден широкий круг тем, включая двусторонние отношения и сотрудничество в области экономической и энергетической политики.

Ранее, сообщалось, что 29 сентября Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится в Берлине с Президентами стран Центральной Азии. ///nCa, 25 сентября 2023 г.