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Турецкий Гордион Внесен Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО

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Древний город Гордион в Анкаре был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 10 по 25 сентября 2023 года.

С включением Гордиона число объектов, включенных Турцией в Список всемирного наследия, увеличилось до 20.

Гордион был политической и культурной столицей Фригии, возникшей после распада Хеттской империи в XII веке до н.э. Гордион расположен в районе Полатлы в Анкаре и относится к 2500 г. до н.э. (ранний бронзовый век).

Поселение в Древнем городе и его окрестностях практически не прерывалось на протяжении длительного периода в 4500 лет.

В непосредственной близости от Гордиона, столицы фригийской цивилизации, находится множество курганов, датируемых периодом до нашей эры, с 9 века до н.э до 3 века до н.э.

Курган Ситадель достиг этого периода как наиболее важный элемент, формирующий археологическую зону Гордиона. Стены и монументальные сооружения раннего Фригийского замка представляют собой уникальные образцы в Анатолии.

  1. Большая мечеть и больница в городе Дивриги 
  2. Исторические районы Стамбула 
  3. Национальный парк Гёреме и пещерные постройки Каппадокии
  4. Хеттская столица Хаттусас
  5. Немрут-Даг (гора)
  6. Древний город Иерополис и источники Памуккале
  7. Древний город Ксанф и храм Летоон
  8. Город Сафранболу 
  9. Археологические памятники Трои 
  10. Мечеть Селимие и его социальный комплекс
  11. Неолитическое поселение Чатал- Хоюк
  12. Бурса и Джумалыкызык: рождение Османской империи
  13. Пергам и его многослойный культурный ландшафт
  14. Культурный ландшафт «Крепость Диярбакыр и сады Хевсель»
  15. Эфес
  16. Археологический объект Ани
  17. Афродизиас
  18. Гёбекли-Тепе
  19. Курган Арслантепе 
  20. Гордион
  21. Деревянные гипостильные мечети средневековой Анатолии

 

///nCa, 24 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

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