Турецкий Гордион Внесен Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО

Древний город Гордион в Анкаре был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 10 по 25 сентября 2023 года.
С включением Гордиона число объектов, включенных Турцией в Список всемирного наследия, увеличилось до 20.
Гордион был политической и культурной столицей Фригии, возникшей после распада Хеттской империи в XII веке до н.э. Гордион расположен в районе Полатлы в Анкаре и относится к 2500 г. до н.э. (ранний бронзовый век).
Поселение в Древнем городе и его окрестностях практически не прерывалось на протяжении длительного периода в 4500 лет.
В непосредственной близости от Гордиона, столицы фригийской цивилизации, находится множество курганов, датируемых периодом до нашей эры, с 9 века до н.э до 3 века до н.э.
Курган Ситадель достиг этого периода как наиболее важный элемент, формирующий археологическую зону Гордиона. Стены и монументальные сооружения раннего Фригийского замка представляют собой уникальные образцы в Анатолии.
- Большая мечеть и больница в городе Дивриги
- Исторические районы Стамбула
- Национальный парк Гёреме и пещерные постройки Каппадокии
- Хеттская столица Хаттусас
- Немрут-Даг (гора)
- Древний город Иерополис и источники Памуккале
- Древний город Ксанф и храм Летоон
- Город Сафранболу
- Археологические памятники Трои
- Мечеть Селимие и его социальный комплекс
- Неолитическое поселение Чатал- Хоюк
- Бурса и Джумалыкызык: рождение Османской империи
- Пергам и его многослойный культурный ландшафт
- Культурный ландшафт «Крепость Диярбакыр и сады Хевсель»
- Эфес
- Археологический объект Ани
- Афродизиас
- Гёбекли-Тепе
- Курган Арслантепе
- Гордион
- Деревянные гипостильные мечети средневековой Анатолии
///nCa, 24 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)