Турецкий Гордион Внесен Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО

Древний город Гордион в Анкаре был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 10 по 25 сентября 2023 года.

С включением Гордиона число объектов, включенных Турцией в Список всемирного наследия, увеличилось до 20.

Гордион был политической и культурной столицей Фригии, возникшей после распада Хеттской империи в XII веке до н.э. Гордион расположен в районе Полатлы в Анкаре и относится к 2500 г. до н.э. (ранний бронзовый век).

Поселение в Древнем городе и его окрестностях практически не прерывалось на протяжении длительного периода в 4500 лет.

В непосредственной близости от Гордиона, столицы фригийской цивилизации, находится множество курганов, датируемых периодом до нашей эры, с 9 века до н.э до 3 века до н.э.

Курган Ситадель достиг этого периода как наиболее важный элемент, формирующий археологическую зону Гордиона. Стены и монументальные сооружения раннего Фригийского замка представляют собой уникальные образцы в Анатолии.

///nCa, 24 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)