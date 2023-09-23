Посол Туркменистана в Бельгии провел брифинг для младших дипломатов в Европейском колледже

22 сентября 2023 года Европейская служба внешних действий (EEAS) провела встречу в бельгийском городе Брюгге, чтобы обсудить разработку индивидуальной программы подготовки для дипломатов и официальных лиц из Центральной Азии. Программа направлена на углубление их понимания политики ЕС, в том числе и на международной арене, а также ключевых политических тем, имеющих отношение к взаимодействию ЕС и Центральной Азии, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

На встрече также присутствовала ректор Колледжа Европы, г-жа Федерика Могерини, которая ранее занимала должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президента Европейской комиссии. Среди других участников были управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии, советники Специального представителя ЕС по Центральной Азии, посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов, а также послы других стран Центральной Азии.

Мероприятие в Колледже Европы, проходившее под председательством г-жи Могерини, началось с ланча. Во время этой сессии послы общались с младшими дипломатами, делясь информацией о Центральноазиатском регионе.

А затем состоялся семинар, на котором обсуждались Центральная Азия и отношения между Центральной Азией и ЕС с участием 22 младших дипломатов из Европейской дипломатической академии.

Посол Пальванов провел исчерпывающий брифинг, сделав акцент на отношениях между Центральной Азией и ЕС, внутрирегиональном сотрудничестве в Центральной Азии и уделив особое внимание Туркменистану.

Завершилась встреча сессией вопросов и ответов, в ходе которой младшие дипломаты из различных стран-членов ЕС получили возможность задать вопросы по актуальным темам, включая безопасность в Афганистане, роль ЕС в Центральной Азии и другие. По завершении семинара участники получили более глубокое представление о регионе, его внутренней динамике и его внешнем сотрудничестве.

В последующем сегменте программы для послов состоялось углубленное обсуждение предварительной концепции программы подготовки руководящих кадров, разработанной специально для дипломатов из Центральной Азии.

Кроме того, на встрече были обсуждены потенциальные инициативы по налаживанию взаимодействия между народами в рамках Совместной дорожной карты, направленной на укрепление связей между ЕС и Центральной Азией.///nCa, 23 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)