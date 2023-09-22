Нефтегазовый комплекс Туркменистана: приоритеты развития

Батыр Аманов, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана

Туркменистан – на пороге знаменательной, поистине судьбоносной даты – 32-й годовщины независимости. За годы суверенного развития наша страна добилась впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии. Нефтегазовая промышленность, являющаяся одной из ведущих отраслей национальной экономики, играет важную роль в укреплении экономической независимости страны.

Последовательно реализуемая под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова энергетическая политика нацелена на всестороннее развитие ТЭК и его динамичную интеграцию в международную энергосистему. Масштабные инвестиционные проекты, осуществляемые в нашей стране в данной сфере, имеют не только важное экономическое значение, но и играют существенную роль в укреплении региональной и глобальной энергетической безопасности.

Туркменистан, обладая богатейшими залежами углеводородов, стремится к налаживанию деловых контактов с ведущими нефтегазовыми компаниями и авторитетными финансовыми структурами, а также к значительному расширению географии энергопоставок.

Как подчёркивает Президент Сердар Бердымухамедов, мы ведём большую системную работу по развитию нефтегазовой промышленности и диверсификации маршрутов транспортировки природного газа на внешние рынки. В соответствии с государственной энергетической стратегией углеводородный потенциал нашей страны реализуется в интересах туркменистанцев и других народов планеты. Предпринимаемые в данном направлении практические меры дают положительные результаты.

Будучи одной из энергетических стран мира, Туркменистан уделяет особое внимание вопросам создания новой архитектуры энергетической безопасности, отвечающей условиям и требованиям времени. Наличие недорогих, надёжных, экологически чистых источников энергии имеет огромное значение для быстрого развития всех государств и благополучия их народов. Усилия международного сообщества направлены на достижение этой цели третьего тысячелетия.

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных форумах неоднократно выражал позицию Туркменистана по соответствующим вопросам.

Действенные инициативы Героя-Аркадага получили полную поддержку мирового сообщества и были подкреплены Резолюциями ООН «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», принятыми в 2008 и 2013 годах.

Сегодня международные инициативы Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана успешно продолжаются Аркадаглы Сердаром.

На очередной, 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступил с инициативой принять резолюцию о стабильной и надёжной энергетической мобильности. Проект резолюции предусматривает возможность проведения в Туркменистане в 2025 году Международного форума «Устойчивая энергетика для всех» в целях содействия глобальным усилиям по обеспечению доступа к недорогим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии, а также для подведения итогов Десятилетия устойчивой энергетики для всех ООН, 2014–2024 годы.

Туркменистан придаёт особое значение энергетической эффективности и использованию возобновляемых источников энергии и готов к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в контексте разработки и внедрения энергосберегающих технологий, а также развития возобновляемых источников энергии.

Вывод туркменского природного газа на внешние рынки посредством диверсификации является одним из основных направлений энергетической стратегии независимого Туркменистана.

В результате геологических исследований, проведённых за годы независимости, с получением промышленного газового потока с газового месторождения «Galkynyş» было обнаружено, что в нашей стране имеются огромные подземные запасы углеводородных ресурсов.

Запасы месторождения «Galkynyş» в совокупности с месторождениями «Ýaşlar» и «Garaköl» определены в объёме около 27 триллионов кубометров. Индустриализация газового месторождения «Galkynyş», занимающего второе место в мире по запасам газа, является одним из масштабных инвестиционных проектов, связанных с увеличением газовой базы отрасли.

Газопровод Туркменистан–Китай, источник которого газовое месторождение «Galkynyş», был открыт

14 декабря 2009 года при участии Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Эта дата стала незабываемым событием для работников нефтегазового комплекса нашей страны. Именно с этого дня ежегодно 14 декабря торжественно отмечается День работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Сегодня туркменский природный газ отправляется на внешние рынки по газопроводам Довлетабат–Дерялык, Корпедже–Гуртгуйы и Довлетабат–Хангеран. Такой масштабный проект, как газопровод Туркменистан–Китай, по которому туркменское «голубое топливо» поставляется в дружественную страну, можно рассматривать как вклад нашего государства в развитие международного энергетического сотрудничества.

Ввод в эксплуатацию газопровода Восток–Запад ежегодной мощностью 30 миллиардов кубометров объединил все газопроводы страны в одну единую систему. В результате газопровод Восток–Запад создал важное условие для потока туркменских энергоресурсов через Каспийское море на международные рынки.

В преддверии 32-й годовщины независимости страны, которая будет ознаменована торжественными событиями, в День знаний и студенческой молодёжи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл общий, по сути своей, исторический урок во Дворце «Ruhyýet» города Аркадаг. В своей речи Герой-Аркадаг отметил, что «нефтегазовый комплекс страны – главный источник укрепления экономической независимости, повышения уровня благополучия народа, создания мощных, многопрофильных производств. Туркменистан является экспортёром природного газа и электроэнергии. Особое значение в этой сфере имеет строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, который является одним из крупнейших проектов столетия».

Действительно, проект ТАПИ – очередной практический шаг в реализации энергетической стратегии Туркменистана, ключевые аспекты которой – комплексная модернизация национального ТЭК, наращивание его потенциала с расчётом на перспективу, создание новых систем транспортировки энергоносителей на мировой рынок.

Проект ТАПИ призван не только обеспечивать поставки туркменского природного газа в страны Южной Азии, но и стать ключевым фактором укрепления экономического партнёрства, способствовать упрочению мира и стабильности в регионе.

В частности, ТАПИ будет способствовать решению таких важных вопросов, как мирное восстановление соседнего Афганистана, улучшение его социально-экономической структуры, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни соседнего народа.

В настоящее время укрепляется сырьевая база экспортирования туркменского природного газа по различным направлениям, развивается её структура.

Свидетельством тому является поэтапная разработка газового месторождения «Galkynyş».

В стране под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова большое значение придаётся проведению поисково-разведочных работ в целях выявления богатых месторождений, увеличения объёмов добычи и переработки углеводородов, формирования различных маршрутов доставки туркменских энергоресурсов на мировые рынки, использования инноваций в нефтегазовом производстве, активизации работ по бурению и капитальному ремонту скважин, в том числе за счёт привлечения специализированных иностранных компаний и инвестиций.

Другой важнейшей задачей ТЭК обозначено удовлетворение растущего внутреннего спроса на энергоресурсы, что обусловлено динамичными темпами развития ведущих отраслей экономики страны, в том числе нефтегазовой, химической, электроэнергетики, стройиндустрии и др.

Реализация новых проектов в газовой промышленности является одним из ключевых векторов политики нашего государства. В соответствии с экономической стратегией Президента Туркменистана решение задач, ориентированных на диверсификацию всего народнохозяйственного комплекса, нацелено на увеличение объёмов и расширение ассортимента производимой продукции, пользующейся повышенным спросом за рубежом.

С этой целью поэтапно наращиваются мощности производств, специализирующихся на глубокой переработке углеводородного сырья. Примером тому служит завод полимеров в Киянлы, производящий различную продукцию переработки природного газа, а также завод по производству бензина в Ахале.

Наряду с увеличением добычи нефти и газа, укреплением сырьевой базы отрасли, созданием многовариантной системы транспортировки туркменских энергоносителей на мировые рынки большое внимание уделяется техническому и технологическому оснащению предприятий энергетического сектора, взаимовыгодному сотрудничеству с предприятиями по переработке углеводородного сырья.

Работу, проводимую в области нефтедобычи в стране, можно рассматривать как ещё одно направление обеспечения экономической независимости нейтрального Туркменистана.

В этом плане важную деятельность осуществляет Государственный концерн «Türkmennebit».

Сегодня туркменские нефтяники, наряду с разработкой традиционных нефтяных скважин, успешно добывают запасы «чёрного золота» и из более глубоких слоёв.

«Чёрное золото», являющееся нашим национальным богатством, добывается на тщательно разрабатываемых месторождениях, таких как Узынада, Барсагельмез, Готурдепе, Северный Готурдепе, Гамышлыджа, Кеймир, Алтыгуйы.

Наряду с сухопутной частью Туркменистана развиваются и морские комплексы, расположенные в туркменском секторе Каспийского моря.

При успешной реализации этих задач создаётся благоприятная инвестиционная среда и обеспечиваются правовые условия на основе Закона Туркменистана «Об углеводородных ресурсах».

Туркменскими геологами ведётся работа по поиску и открытию на территории Туркменистана месторождений, богатых нефтью и газом, подземными водами, минеральными ресурсами и строительными материалами.

За годы независимости туркменские геологи провели большую работу по изучению недр страны и её ресурсов, созданию и развитию надёжной минерально-сырьевой базы, которая обеспечивает долгосрочную и надёжную работу действующих промышленных предприятий, повышение их мощности.

В результате проведённых за последние десять лет геологических исследований были открыты считающиеся крупнейшими в мире месторождения «Galkynyş», «Ýaşlar», а также «Zälki-Derweze», «Garajaowlak» и другие богатые природным газом и газовым конденсатом месторождения, исследованы их резервы.

Также открыто требующее глубокого бурения газоконденсатное месторождение «Uzynada», расположенное на юго-западе страны.

На базе открытых месторождений и созданной сырьевой базы построены и успешно функционируют крупные промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса, являющегося мощной отраслью экономики страны.

За годы независимости туркменскими геологами была проведена большая работа по поиску и исследованию питьевых, минеральных и технических вод. На сегодняшний день в общей сложности обнаружено и подтверждено 107 месторождений подземных питьевых вод – Сунче, Келете, Каахка в Ахалском велаяте, Тахтабазар-I, Союналы, Батыз-I в Марыйском велаяте, Халач-II, Достлук в Лебапском велаяте, Чилмамметгум, Орта-Сумбар в Балканском велаяте, Шават, Шасенем-I в Дашогузском велаяте. Эти водоёмы полностью снабжают водой население, промышленные предприятия и пастбища. Кроме того, открыты 14 месторождений минеральных и 6 промышленных вод, подтверждены их запасы.

На основе геологических работ обнаружены и разведаны гаурдакская сера, арыкский и сакыртминский целестин, гызылгаинский каолин, тувергырский уголь, бентонит Огланлы, цементное сырьё Балханских гор, Копетдага и Койтендага, кварцевый песчаник Мяне, поваренная соль Гувлы и ряд других месторождений песков и гравия, что способствует укреплению экономической мощи нашей страны.

Благодаря обнаруженным различным видам сырьевых запасов был сдан в эксплуатацию ряд промышленных предприятий, имеющих большие перспективы в развитии различных отраслей экономики. Среди них можно отметить цементные заводы Бахердена, Келете, Балкана, Лебапа, Гарлыкский горно-калийный комбинат, комбинат «Türkmen aýna önümleri», гранитно-мраморный комбинат в Овадандепе, предприятия «Garabogazsulfat», «Guwlyduz».

Обладая огромными запасами, Туркменистан уделяет большое внимание созданию современных производств по переработке нефти и газа, отправке энергоресурсов на мировые рынки в целях их использования на благо всего человечества.

В связи с этим постоянно наращиваются производственные мощности Туркменбашиского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Государственного концерна «Türkmennebit». В настоящее время комплекс заводов производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный, осветительный и технический керосин, сжиженный газ, моторные масла и различные виды полипропилена, прокалённый кокс, нефтяной кокс, дорожный и строительный битум, полипропиленовые покрытия различной толщины и другую нефтехимическую продукцию.

Далее будут детально проанализированы возможности Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, определены перспективные направления их развития, а также оптимальный ассортимент нефтепродуктов с учётом современных требований и спроса на мировом рынке.

Фокусируя внимание мирового сообщества на вопросах энергетической безопасности, Туркменистан на протяжении последних лет активно развивает связи с зарубежными компаниями.

Совместная работа туркменских и иностранных специалистов, ведущих производителей из Европы, Азии и Америки способствует достижению намеченных целей путём установления прямых продуктивных контактов, запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития отрасли.

Эффективной площадкой для широкой популяризации достижений отечественного топливно-энергетического комплекса и продвижения международного сотрудничества в профильной сфере служат ежегодно проводимые отраслевые выставки, встречи и конференции.

Эти крупные специализированные форумы, нацеленные на укрепление и расширение взаимодействия в области энергетики, проводятся не только в традиционном формате, но и в онлайн-режиме, с участием делегатов из десятков стран мира. В мероприятиях принимают участие представители правительственных структур, профильных министерств и ведомств, ведущих мировых нефтегазовых бизнес-структур, финансовых институтов, авторитетных международных организаций, дипломатических и научных кругов, зарубежные эксперты.

В ходе форумов обсуждаются такие актуальные темы, как обеспечение глобальной энергобезопасности, охватывающей производство, транспортировку и конечное потребление энергоносителей, принципы взаимоотношений с заинтересованными партнёрами, перспективы развития энергодипломатии, альтернативной энергетики, инновационные технологии и ноу-хау в добыче углеводородов, сокращение выбросов метана и попутных газов.

Одной из главных задач также выступает освоение за счёт иностранного капитала лицензированных блоков туркменского участка Каспия на основе Соглашения о разделе продукции. Для этого в Туркменистане имеется благоприятный в финансово-экономическом и законодательном аспекте инвестиционный климат, который последовательно улучшается согласно международным требованиям.

Также обсуждаются вопросы, связанные с оптимизацией добычи нефти и газа на новых месторождениях путём привлечения иностранных инвестиций, освоением морских комплексов туркменской части Каспия, расширением связей специалистов страны с представителями иностранных компаний – производителями оборудования для нефтяной промышленности, инвестиционных институтов.

В качестве примера можно отметить Международную конференцию, «Нефть и газ Туркменистана», которая проводилась 27 раз, а также неоднократно проходящий за рубежом международный мобильный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Данная деятельность является ярким свидетельством нарастающего внимания деловых кругов мира к развивающемуся нефтегазовому рынку Туркменистана.

Перспективные планы национальной газохимической и нефтеперерабатывающей отраслей тесно сопряжены с экологической составляющей. При освоении природных ресурсов Туркменистан демонстрирует рационализм в их использовании, заботу об охране окружающей среды, реализует важные международные инициативы по вопросам энергетической безопасности в регионе и мире. Свидетельством тому служат вводимые в эксплуатацию промышленные объекты, на которых соблюдению экологических норм придаётся особое значение.

В данном контексте Туркменистан готов к дальнейшему расширению и активизации сотрудничества с международными структурами с целью минимизации экологических рисков при добыче энергоресурсов, внедрения в производственный цикл эффективных защитных технологий, применения современных управленческих решений. В настоящее время проводимые в стране работы в этом направлении дают положительные результаты.

Туркменистан ориентирован на ускоренную модернизацию ТЭК, расширение его инфраструктуры за счёт создания современных производств. В этом аспекте для нашего государства приоритетом является переработка природного газа и выпуск новых видов продукции.

В соответствии с инновационной политикой Президента Сердара Бердымухамедова дальнейшее наращивание производственных мощностей отрасли тесно связано с обеспечением энергетической безопасности, целями устойчивого экономического развития на глобальном и региональном уровне, что служит процветанию Отчизны, благополучию туркменского народа в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Работники нефтегазовой отрасли встречают главный праздник страны – День священной независимости – большими трудовыми успехами, с чувством огромной гордости за любимую Родину и настроем на достижение новых трудовых побед во имя дальнейшего прогресса независимого нейтрального Туркменистана.///Первоначально опубликовано порталом «Туркменистан: Золотой Век», 21 сентября 2023 (Ссылка: https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/75797/neftegazovyj-kompleks-turkmenistana-prioritety-razvitiya#post )