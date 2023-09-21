УНП ООН укрепляет потенциал групп портового контроля в Узбекистане и Туркменистане по обмену данными о грузах до прибытия

5-7 сентября 2023 года Управление ООН по наркотикам и преступности провело совместный практический тренинг на таможенном посту Алат в Узбекистане по обмену данными о грузах до прибытия. В тренинге приняли участие девять сотрудников таможни из групп портового контроля, развернутых на таможенных постах Алат и Фарап, Туркменистан, а также Национальных координационных центров (NFPS) от таможенных служб обеих стран и Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками Узбекистана.

На тренинге, проведенном экспертами ВТамО, участники обсудили существующую правовую базу между двумя странами, подробно остановились на механизмах обмена данными о грузах повышенной опасности до их прибытия между двумя подразделениями портового контроля.

Инструкторы ВТамО рассказали о ходе внедрения Пограничной группы по пассажирским и грузовым перевозкам (PCBT/CCP) в регионе, после чего была представлена презентация об истории и недавних достижениях, достигнутых странами в рамках Межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля (IREN).

Они обсудили пути и методы дальнейшего совершенствования практических навыков и знаний по анализу рисков, профилированию и инспектированию грузов высокого риска, повышению квалификации в области совместной работы и обмена информацией в режиме реального времени в рамках IREN. Также были представлены практики ВТамО, связанные с облегчением законных торговых потоков.

Участники из Узбекистана и Туркменистана выступили с презентациями о существующих механизмах сотрудничества и практике обмена данными до прибытия грузов с их точки зрения.

Был отмечен прогресс в реализации взаимного протокола о предварительном обмене данными о прибывающих грузах, подписанного между таможенными службами двух стран в октябре 2021 года.

Далее, на тренинге речь шла о дальнейшей технической помощи со стороны пограничной группы по пассажирским и грузовым перевозкам, необходимой для успешного выполнения пилотного компонента по созданию механизма обмена предварительными данными между двумя таможенными постами.

Региональный сегмент PCBT/CCP для Центральной Азии финансируется Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL), Программой экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) и правительством Франции. ///УНП ООН в Центральной Азии, 21 сентября 2023 г.

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