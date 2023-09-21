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На следующей неделе Президенты стран Центральной Азии посетят Германию

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29 сентября 2023 г. Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится в Берлине с Президентами стран Центральной Азии.

Эта дата указана в календаре встреч, который публикуется на официальном сайте Федерального Президента.

Согласно информации, ожидается “беседа Штайнмайера с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым; Президентом Кыргызстана – Садыром Жапаровым; Президентом Таджикистана –  Эмомали Рахмоном; Президентом Туркменистана – Сердаром Бердымухамедовым; и Президентом Узбекистана – Шавкатом Мирзиёевым”.

Встреча и церемония совместного фотографирования состоятся во Дворце Бельвю, официальной резиденции федерального Президента Германии.

Штайнмайер в июне побывал с визитом в Кыргызстане и Казахстане. Тогда он заявлял, что Германия готова к более тесному сотрудничеству со странами Центральной Азии.///nCa, 21 сентября 2023 г.

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