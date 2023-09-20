Раиси и Токаев отметили важность железнодорожной трассы Казахстан-Туркменистан-Иран

Казахстан и Иран имеют большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей между двумя странами. Об этом было заявлено на встрече Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, стороны отметили широкие возможности использования железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море, сообщает пресс-служба Президента Казахстана.

Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас.

Он заявил, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря.

В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.

В свою очередь Президент Ирана Ибрахим Раиси сказал: «Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом, и использование этих возможностей послужит нам во благо». ///nCa, 20 сентября 2023 г.