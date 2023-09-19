Президент Туркменистана встретился в Нью-Йорке с Президентом Южной Кореи

18 сентября, в понедельник, Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью Йорке, встретился с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, сообщает TDH.

Как отмечалось на встрече, туркмено-корейские связи и взаимовыгодное партнёрство, основанные на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия, получили активное развитие и продолжают неуклонно расти по восходящей линии, наполняясь качественно новым содержанием.

Стороны отметили плодотворность сотрудничества не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций, в первую очередь на площадке ООН.

Также отмечено успешное двустороннее взаимодействие в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея». В рамках председательства Туркменистана в этой структуре в ноябре планируется проведение в Ашхабаде 16-го заседания этого Форума.

Президент Туркменистана выразил уверенность в том, что его результаты форума будут способствовать координации совместных усилий в реализации экономических, культурно-гуманитарных проектов на региональном уровне.

Согласно сообщению корейского информационного агентства Yonhap, на встрече также были затронуты вопросы текущего сотрудничества в области энергетики и перспективы участия корейского бизнеса в реализации проекта умного города Аркадаг.

Особый акцент сделан на возрастающей роли парламентской дипломатии. В данном контексте упомянуты визиты Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея в ноябре 2022 года, визит Председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё в Туркменистан в июле 2023 года, а также проходящий в эти дни визит делегации парламента Туркменистана в Сеул для участия в межпарламентском форуме Центральная Азия – Корея. ///nCa, 19 сентября 2023 г. (Фото: Yonhap)