Гутерриш отметил активную позицию Туркменистана в сотрудничестве с ООН

18 сентября в Нью-Йорке Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, сообщает TDH.

В ходе встречи Гутерриш отметил активную и инициативную позицию Туркменистана в сотрудничестве с Сообществом Наций.

Приветствуя Генерального секретаря ООН, Президент Сердар Бердымухамедов поздравил его с успешным началом 78-й сессии Генассамблеи, выразив уверенность, что она внесёт важный вклад в дело укрепления всеобщего мира и безопасности, в продвижение устойчивого развития на планете, а также, пользуясь случаем, поблагодарил весь коллектив Секретариата за созданные прекрасные условия для совместной работы.

В ходе состоявшегося заинтересованного обмена мнениями о приоритетных направлениях двустороннего партнёрства подчёркивалось, что Туркменистан, руководствуясь принципами позитивного нейтралитета, реализует внешнеполитический курс, нацеленный на обеспечение благополучия народов региона и всего мира.

Как отмечалось, Туркменистан неуклонно следует общепризнанным нормам международного права и принципам Устава ООН, которая призвана выступать основным регулирующим органом в международных отношениях и решениях задач, обусловленных глобальными вызовами.

В этой связи многоплановое сотрудничество с ООН является для Туркменистана стратегическим приоритетом. В данной связи подчёркивался эффективный характер многолетнего взаимодействия Туркменистана с ООН и её специализированными структурами. ///nCa, 19 сентября 2023 г.